«Месть ВСУ»: с помощью Bayraktar уничтожен еще один ЗРК Бук российской армии — видео 10 марта, 15:07 Цей матеріал також доступний українською До уничтожения российский Бук успел выпустить как минимум две ракеты (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные уничтожили с помощью ударного беспилотника Bayraktar очередной российский зенитный ракетный комплекс Бук.

Соответствующее видео в четверг, 10 марта, опубликовал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

«Запись с телефона с командного пункта. Обсуждают, почему на установке не четыре, а две ракеты. Голос комментирует: „В этом районе было сбито три наших вертолета“. Байрактары продолжают мстить. Российские оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности», — отметил он.

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