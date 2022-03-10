«Месть ВСУ»: с помощью Bayraktar уничтожен еще один ЗРК Бук российской армии — видео

10 марта, 15:07
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До уничтожения российский Бук успел выпустить как минимум две ракеты (Фото:Коллаж НВ)

До уничтожения российский Бук успел выпустить как минимум две ракеты (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные уничтожили с помощью ударного беспилотника Bayraktar очередной российский зенитный ракетный комплекс Бук.

Соответствующее видео в четверг, 10 марта, опубликовал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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«Запись с телефона с командного пункта. Обсуждают, почему на установке не четыре, а две ракеты. Голос комментирует: „В этом районе было сбито три наших вертолета“. Байрактары продолжают мстить. Российские оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности», — отметил он.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/videos/357522899586856
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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Беспилотники БПЛА Бук ЗРК Российская военная техника Bayraktar TB2 Война России против Украины

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