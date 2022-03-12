Украинский Bayraktar уничтожил российскую РСЗО Ураган — видео

12 марта, 15:11
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Российские военные пытались спрятать РСЗО среде деревьев (Фото:Скриншот видео Сухопутных войск ВСУ)

Российские военные пытались спрятать РСЗО среде деревьев (Фото:Скриншот видео Сухопутных войск ВСУ)

Украинские военные продолжают успешно применять беспилотники Bayraktar турецкого производства для снижения тактических возможностей российских оккупантов.

После уничтожения станции радиоэлетронной борьбы и командного пункта ВС РФ, управлявшего войсками на киевском направлении, ВСУ нанесли с помощью БПЛА удар по реактивной системе залпового огня Ураган.

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Как видно на видео, опубликованном в субботу, 12 марта, на странице Сухопутных войск в Facebook, российские военные пытались спрятать РСЗО среде деревьев, однако это им не помогло.

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/966309654088907/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Беспилотники Российская военная техника РСЗО Ураган Bayraktar TB2 Байрактар Война России против Украины

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