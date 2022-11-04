Среднее между Точкой-У и Искандером. Какие они — иранские баллистические ракеты, что получает Россия, и справится ли с ними украинская ПВО 4 ноября, 07:23 Эксклюзив НВ Вопреки международным санкциям, Иран смог создать целую линейку собственных ракет, в числе которых Zolfaghar (на фото) с дальностью поражения до 700 км (Фото:Morteza Nikoubazl / NurPhoto via Reuters)

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, рассказывает о главных угрозах от иранских баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar, сколько такого оружия Москва может получить от Тегерана и изменит ли это картину войны

После того как издание The Washington Post, а потом агентство Reuters обнародовали информацию о том, что Иран вдобавок к большому количеству дронов-камикадзе согласился тайно продать России еще и собственные баллистические ракеты, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил: российская армия может применить это оружие против Украины уже в ноябре. И хотя Тегеран открещивается от поставок какого-либо оружия Москве, по оценкам военных аналитиков, речь идет об иранских баллистических ракетах Fateh-110 и Zolfaghar.

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О том, чем опасны эти ракеты для Украины, НВ расспросил военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко.

— Что нам известно об иранских баллистических ракетах Fateh-110 и Zolfaghar? Какие их характеристики?

— Сейчас странно слышать, что Иран может поставлять баллистические ракеты Российской Федерации, которая известна своими ракетными программами, например, оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер. Особенно, учитывая, что из-за санкций и ограничений в технологиях у Ирана не было каких-то особых успехов в создании собственного ракетного оружия вплоть до конца 1980-х. Именно тогда Тегеран получил от Китая первую партию тактических баллистических ракет класса «земля — земля» CSS-8. Последние известны еще как Project 8610, это фактически китайская разработка, в которой за основу взяли советские ракеты С-75 и перенастроили их с нанесения ударов по воздушным объектам на нанесение ударов по земле. Китайская ракета CSS-8 получила боевую часть почти в 500 кг и имела дальность поражения целей до 200 км. Вот тогда Иран и смог начать развитие своей ракетной программы и почти через два года в боевой состав иранских войск была принята ракета Zelzal-1. Она почти полностью копировала китайскую и хотя имела характеристики похуже, но именно она стала первой в ракетной программе Ирана.

Впоследствии была более лучшая модификация — Zelzal-2 и Mushak-200. И именно Zelzal-2 послужила основой для баллистических ракет Fateh-110. В последней, скажем так, несколько улучшили характеристики боевой части, увеличили дальность уничтожения объектов до 300 км и повысили максимальную скорость до 4 Махов, тогда как китайский аналог имел скорость 3,5 Маха. Кроме того, иранцы смогли использовать более легкие материалы, что уменьшило общий вес ракеты и увеличило дальность полета. А еще в этой разработке использовались элементы советского тактического ракетного комплекса Луна-М с неуправляемой баллистической ракетой. Последнюю использовали, например, в Ираке, Сирии и Йемене. Поэтому у Ирана был доступ к этим ракетам, он мог их изучать и таким образом смог совместить некоторые возможности ракеты Луна-М с элементами китайской версии советской С-75 — CSS-8.

Zolfaghar принята в состав иранских войск в 2017 году. И эта ракета отличается от Fateh-110 тем, что имеет дальность поражения до 700 км. Но так ли это в действительности или нет — неизвестно, потому что любые источники относительно тактико-технических характеристик иранского оружия немного преувеличивают. Впрочем, если это и преувеличение, то не значительное, потому что, например, точно известно, что дальность Fateh-110 — до 300 км. Кроме того, ракета Zolfaghar отличается от Fateh-110 тем, что ее боевая часть при приближении к объекту уничтожения отделяется от разгонного блока (грубо говоря, двигателя) и поэтому ее гораздо труднее отследить и уничтожить.

Такую технологию не используют даже российские Искандеры — у них корпус цельный, они статические. А у Zolfaghar часть может отделяться, и это создает серьезные проблемы для ПВО.

Также известно, что для наведения ракеты используют инерционно-навигационную систему, а также могут использовать элементы глобальной системы позиционирования, то есть GPS. Но здесь вопрос вот в чем: все понимают, что санкции оказали влияние на ракетную программу Ирана, в таком случае, кто им предоставляет такие возможности? Это либо какие-то частные компании, либо иранцы используют ресурсы, которые могут предоставлять те же россияне. Потому что мы уже видели, как, например, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Shahed-136 сначала использовали исключительно инерционную систему наведения, а потом в них стали размещать блоки ГЛОНАСС, то есть российский аналог GPS.

Поэтому учитывая, что Zolfaghar принята на вооружение иранской армии в 2017 году, не исключено, что над ней работали и российские специалисты, и в ней есть некоторые блоки, что зависят, например, от наведения той же российской ГЛОНАСС.

— А эти ракеты уже где-то применялись во время военных конфликтов?

— Да. Например, использование Fateh-110 было зафиксировано во время гражданской войны в Сирии. Это оружие применяли войска Башара Асада. Впрочем, все понимают, что на самом деле этими ракетами управляли именно иранцы. Также известно, что и Zolfaghar использовался в Сирии. Например, в 2017 году во время удара по городу Дейр-эз-Зор, который также долго штурмовали российские войска и наемники. Поскольку это было первое использование этой ракеты, поэтому и считается, что Иран принял Zolfaghar на вооружение именно в 2017 году.

— И сколько таких баллистических ракет может получить Москва от Тегерана?