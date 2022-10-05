Чьи Shahed? Иран отрицает поставки России беспилотников 5 октября, 05:47 Баранующий иранский боеприпас Shahed-136 оккупанты маркируют как Герань-2 (Фото:Взгляд Назара via Telegram)

Иран отрицает поставки России беспилотников для войны в Украине. Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани в Xinhua.

«Исламская Республика Иран считает опубликованные новости о поставках (иранских) беспилотников в Россию для использования в конфликте в Украине беспочвенны и не подтверждают их», — заявил он.

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Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ.

В течение 23 сентября Одессу дважды атаковали дронами-камикадзе по направлению к Черному морю. В результате попадания двух беспилотников разрушено админздание в припортовой зоне. Еще один иранский Shahed-136 был сбит над морем — взрывная волна повредила несколько домов, погиб один человек.

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Еще четыре дрона-камикадзе силы ПВО уничтожили во время воздушной тревоги. Среди них впервые был сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6, предназначенный для проведения разведки, наблюдения, огневого поражения.

Накануне Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Ирана из-за снабжения страной оружия России, используемого агрессором в полномасштабной войне. В МИД заявили, что это недружественный акт, который серьезно вредит украинско-иранским отношениям. Посла Ирана лишат аккредитации, а количество дипломатического персонала иранского посольства в Киеве будет значительно сокращено.