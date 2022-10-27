В чем опасность. Военный эксперт о том, в чем агрессор все еще силен, а также об иранских ракетах и наступлении на Волынь 27 октября, 07:19 Эксклюзив НВ Несмотря на российские атаки на объекты критической инфраструктуры Украины, ВСУ не снижают темпов наступления на восточном и южном фронтах (Фото:Reuters)

Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова, — о том, как атаки на энергетическую инфраструктуру Украины влияют на ход войны, и странах, готовых продать России оружие

На фоне своих неудач на фронте российское военно-политическое руководство изменило тактику и стало все чаще подвергать массированным ракетным обстрелам города по всей Украине. При этом накануне зимы и начала отопительного сезона новой целью российских атак стали не военные объекты, а украинские электростанции, ТЭС и ТЭЦ. Только за 10−18 октября Россия разрушила треть украинских электростанций.

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О том, как смена тактики РФ в ближайшее время повлияет на ход войны, насколько велика опасность иранского вооружения и какие еще ресурсы могут задействовать оккупанты, НВ рассказал Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова.

— В последние недели Россия изменила тактику — все чаще атакует иранскими дронами-камикадзе и подвергает массированным ракетным обстрелам энергетическую инфраструктуру крупных украинских городов. Как эта тактика повлияет на дальнейший ход войны?

— На военный ход событий это не повлияет никак. Расчет на то, что украинская власть и население дадут слабинку, психологически сломаются и согласятся на переговоры на условиях Кремля. К тому же, уничтожая энергетическую инфраструктуру, россияне ограничивают наши возможности по экспорту электроэнергии в Европу, и таким образом пытаются выставить Украину, будто она нарушает соглашения. А так как, с точки зрения Кремля, Европа зимой будет мерзнуть, то пытаются подвести основу, чтобы еще и ЕС надавил на Украину, и она села за стол переговоров.

Повторю: с военной точки зрения, эти обстрелы практически никак не влияют [на ход войны]. Вы же видите, что параллельно с ракетными ударами не снижаются темпы нашего наступления на восточном и южном фронтах. То есть наши войска как давили [на армию противника], так и давят.

Но с точки зрения уничтожения инфраструктуры — вопрос очень серьезный. И то, что говорят, мол, у россиян все эти дроны и ракеты скоро закончатся, — это мало утешает, потому что они не закончатся. А у нас ресурсов [ПВО и ПРО] ограниченное количество. Мы, конечно, рассчитываем на помощь Запада, но она как-то очень медленно идет. Были разговоры, что в Украине создадут эшелонированную систему ПВО, но, думаю, это планы на будущий, а не на этот год.

Вы же помните, когда шел разговор о поставках [странами Запада Киеву] танков, основным поводом их не предоставлять считали ослабление собственной национальной обороны. Но, чтобы танку [в случае нападения РФ на страны НАТО] проехать от границы России до, скажем, Германии или Испании, — это достаточно сложная вещь, а вот авиация и ракеты летают быстрее. И отказаться от части национальной ПРО для западных стран будет еще более чувствительно. Поэтому поставки, например, тех же ЗРК HAWK, которые есть в странах НАТО, все же под вопросом.

А вот может ли Россия наращивать свои усилия? Да, может. В первую очередь, это иранские дроны Shahed 136. Они низкотехнологичные, и РФ сама сможет наладить их производство. А что касается более сложных дронов и баллистических ракет, которые обещает Иран, так это уже и не обещания. Дело в том, на днях появилась информация, что у России был контракт с Египтом на продажу нескольких десятков истребителей Су-35, в итоге Каир под давлением Запада от этого контракта отказался и он перешел в руки Ирана. Вот такой, грубо говоря, бартер на $ 5 млрд. За обещание поставить Тегерану истребители РФ получит дроны. Уже и цифра озвучивалась в 2.400 дронов. А вдобавок к ним будут еще и ракеты. И если Западу не удастся остановить эти поставки, то Украине придется тяжеловато.

— И насколько иранские баллистические ракеты опасны для Украины?