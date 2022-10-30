РФ уже в ноябре может применить против Украины иранские баллистические ракеты — Буданов 30 октября, 12:35 Руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности уже в ноябре. Речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов в интервью The War Zone.

«Я считаю, что, вероятно, в следующем месяце [в ноябре] мы увидим, что они будут использованы здесь [в Украине]», — сказал Буданов.

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По его словам, это серьезная угроза для Украины, поскольку иранские ракеты, в отличие от российских, более точны.

«Это серьезная угроза, потому что иранские ракеты, в отличие от российских, обладают достаточно высокой точностью, очень высокой скоростью. И эти характеристики проверены в боях», — объяснил глава украинской разведки.

Буданов добавил, что в этой ситуации Украина может рассчитывать только на блестящую работу своих сил противовоздушной обороны и помощь международных союзников, которые пообещали предоставить больше систем ПВО для защиты от ракетного террора РФ.

16 октября The Washington Post написала, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

Речь идет об иранских баллистических ракетах малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar. Они способны поражать цели на расстоянии 300 и 700 км.

С начала сентября Россия регулярно использует иранские беспилотники в войне с Украиной, причем преимущественно нанося удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре и создавая угрозу мирным жителям.

О том, что Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников сообщали американские СМИ еще в августе. По данным CNN, Россия получила три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

По данным украинского Минобороны, войска РФ получили около 300 дронов иранского производства. По словам президента Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов у Тегерана. Впрочем, в Иране открещиваются от поставок беспилотников России.