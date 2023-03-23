Из Бахмута отказываются выезжать чуть более 3000 жителей, среди них — 32 ребенка — глава ОВА 23 марта, 17:20 В Бахмуте остаются гражданские, они отказываются выезжать, несмотря на бои (Фото:Alex Babenko/File Photo/Reuters)

На данный момент в Бахмуте остается чуть менее 3,5 тысяч жителей, они отказываются выезжать.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко на брифинге.

«По нашим подсчетам — менее трех с половиной тысяч человек осталось в городе Бахмут. Это те люди, которые не хотят уезжать из города от слова „совсем“. Там проведен колоссальный объем работы по их эвакуации. Люди не просто отказываются уезжать, во время квартирных обходов работниками Главного управления полиции, работниками ГСЧС, они даже прячутся, не желая уезжать», — рассказал он.

Видео дня

Кириленко добавил, что с ними остаются 32 ребенка, их родители отказались выезжать из Бахмута.

Глава ОВА также подчеркнул, что около 12 тысяч детей Донецкой области, находившихся в детских домах, домах семейного типа, в интернатах сейчас эвакуированы в полном объеме.

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 14 марта все присутствовавшие поддержали продолжение содержания и защиты Бахмута.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что оборона Бахмута имеет ключевое значение для устойчивости всего фронта.