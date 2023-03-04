Россияне безуспешно пытаются окружить Бахмут — Генштаб 4 марта, 22:10 Бахмут продолжает держать оборону перед российским натиском (Фото:REUTERS / Oleksandr Ratushniak)

Российские войска в субботу, 4 марта, продолжали наступательные действия на пяти направлениях, в том числе безуспешно пытаются окружить Бахмут.

Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 374-х суток российского широкомасштабного вторжения.



Так враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Россияне продолжают безуспешные наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжал вести наступательные действия в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытается окружить город Бахмут. В течение суток украинские воины отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Григоровка и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское и Красногоровка.

В то же время враг осуществляет артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов вблизи линии столкновения.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два удара по ЗРК и один — по складу боеприпасов противника.

Враг же в течение суток нанес четыре ракетных и 10 авиационных ударов, совершил четыре обстрела из реактивных систем залпового огня. В частности, по жилым домам и гражданской инфраструктуре Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, где есть погибшие и раненные среди мирного населения.