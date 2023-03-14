Зеленский собрал Ставку: все за то, чтобы и дальше удерживать Бахмут 14 марта, 14:56 Бахмут, 15 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего во вторник, 14 марта. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

В заседании приняли участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений, глава ОП Андрей Ермак и премьер-министр Денис Шмыгаль. Также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

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Залужный и командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили об актуальной ситуации на фронте.

«Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмут», — заявили в ОП.

Также проанализировали обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений Сил обороны на передовой; обсудили темпы и объемы поступления техники от партнеров Украины и их распределение между группировками войск.



Накануне командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский ранее заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться к центральным районам города.

Украинское военное командование объясняет, что, обороняя Бахмут, защитники Украины:

не дают противнику системно прорвать украинскую оборону;

наносят россиянам максимальные потери в личном составе и технике, истощая вражеские войска.