Оборона Бахмута необходима для устойчивости всего фронта — Залужный 14 марта, 16:44 Залужный поблагодарил каждого украинского защитника и защитницу, которые участвуют в обороне Бахмута (Фото:Головнокомандувач ЗСУ/Telegram)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный убежден, что оборона Бахмута Донецкой области имеет ключевое значение для устойчивости всего фронта.

В Telegram Залужный написал, что уважает храбрость и несокрушимость украинских военных в Бахмуте.

«Оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта», — сообщил он.

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Залужный поблагодарил каждого украинского защитника и защитницу, которые дают достойный отпор оккупантам и приближают победу Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего во вторник, 14 марта. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Накануне командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться к центральным районам города.