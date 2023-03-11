Бахмутский синдром. Кабмин разрешил принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий. Спасет ли это маленьких жителей Донбасса 11 марта, 08:38 Эксклюзив NV В зоне активных боевых действий все еще проживают десятки гражданских семей с детьми (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Теряя зубы, волосы и психическое здоровье, с постоянной угрозой жизни — координатор фонда Save Ukraine Мирослава Харченко рассказала, в каких условиях существуют дети в городках на линии фронта и почему их нужно спасать вопреки воле родителей.

7 марта Кабмин утвердил механизм принудительной эвакуации детей из зоны активных боевых действий, который позволит спасать маленькие жизни даже вопреки желанию родителей.

Видео дня

Этот шаг выглядит логичным. Последний месяц ситуация на фронте стремительно обостряется: оккупанты еще упорней стирают с лица земли украинские населенные пункты на Востоке и на Юге, где до сих пор продолжают жить десятки гражданских семей. Эти люди по разным причинам категорически отказываются покидать дома, несмотря на то, что большинство воспитывает детей и таким образом подвергает их смертельной опасности.

Волонтеры, правоохранители и государственные службы в течение полугода пытались уговорить отчаянных родителей на эвакуацию их потомков, но до последнего времени не было законных оснований делать это в приказной форме. Теперь ситуация должна измениться.

Поможет ли нововведение решить проблему? Ответ на этот вопрос NV узнал у Мирославы Харченко, координатора юридической деятельности фонда Save Ukraine. Эта организация с 2014 года вывозит гражданских из горячих точек Донбасса, а с начала полномасштабного вторжения помогла спасти более 80 тыс. соотечественников.

— Многие ли семьи с детьми остаются сейчас в зонах активных боевых действий и в каких условиях они там живут?

— Если взять к примеру Бахмутский района Донецкой области, то сейчас условия там нечеловеческие. Санитарная ситуация настолько плоха, что семьи чаще всего не имеют нормального доступа к гигиене вообще. Поэтому таких родителей и детей всегда заметно среди эвакуированных и находиться рядом с ними довольно тяжело из-за стойкого запаха. Большую часть времени они живут в подвалах, ведь все дома почти наполовину разрушены и мирной жизни остаются лишь короткие мгновения. Долгое время эти люди не видели нормальной еды, потому что находились в оккупации. Мы часто видим детей и взрослых фактически без зубов: условия недоедания, замерзания и отсутствия лечения разрушают организм и начинает «сыпаться» все — волосы, зубы, ногти. Сейчас требуются колоссальные вложения в поддержание физического здоровья этих детей, не говоря уже о психологическом восстановлении.

Мы совершаем не просто эвакуационные рейсы, а ездим почти каждый день, в зависимости от ситуации на фронте, и работаем с городскими председателями и председателями ОТГ. Семей с детьми в зоне боевых действий довольно много. И не бывает так, что мы приехали и забрали семью сразу. Война сделала с этими людьми страшные вещи и некоторых приходится ездить и уговаривать неделями — проводить беседы, рассказывать, что вот-вот здесь будет «горячо» и давайте вывозить детей. Уговариваем собирать вещи, договариваемся вернуться на следующий день в оговоренное время. И так мы ходим по домам, подъездам и особенно по жилищам, где есть дети. Но есть и более сознательные родители, кого удается убедить за несколько дней. Такие на эвакуацию соглашаются уже тогда, когда прилетело к соседу.

— Почему родители отказываются уезжать сами и препятствуют эвакуации детей?

- Во-первых, они не знают, что такое помощь. С самого начала оккупанты окружили их информационным куполом и запугивали стандартными нарративами: что они никому не нужны, что «украинские звери» придут убивать, что их детей заберут на органы. Поэтому эти люди реально боятся и не понимают, почему им кто-то может помочь без желания получить что-нибудь взамен. Они не верят, что мы просто можем вывезти их семьи, бесплатно накормить и разместить.

Вместе с тем, у них понимание того, что ты должен заботиться о ребенке в более широком смысле уже немного атрофировано. Взрослые, долгое время проживающие в зоне боевых действий, по-другому смотрят на безопасность: если в нормальной ситуации родительские обязанности считаются выполненными, когда ребенок обут, хорошо учится и вежливо ведет себя, то здесь если ребенок пережил еще сутки — это уже очень хороший показатель качества жизни и родительства. Конечно, есть семьи, где оба взрослых злоупотребляют, особенно это обостряется на фоне войны и об исполнении родительских обязанностей вообще речи не идет.

Другая категория настоятельно остающихся семей — те, которые имеют больных детей от рождения. В мирное время эти дети воспитывались в интернатах, но теперь оказались в семьях, которые оказались совершенно не готовы к своему ребенку и его особым потребностям. Такие родители считают, что в сложных условиях им лучше оставаться на месте и легче справиться самостоятельно в своем доме.

Сложно уговаривать на эвакуацию тех родителей, которые за пределы области никогда не выезжали. У них обычно нет как финансовой подушки, так и в целом достаточно знаний о реалиях жизни. Поэтому они не понимают, куда и к кому они поедут, где будут жить и кто их будет поддерживать.

Другая категория — «ждуны». Они сидят вместе с детьми в зоне активных боевых действий и ждут, что вот-вот все закончится. И хотя уже год ничего не меняется, у них очевидно такая тактика психологической защиты.

Есть также семьи, которых мы называем кочевниками — их удалось вывезти в условный Львов или Киев, они там побывали некоторое время и получили помощь. Но при первой информации, что в их городе стало спокойнее, такие взрослые пакуют вещи, детей и возвращаются назад. Таких много, они слишком привязаны к дому, а при первых сложностях срабатывает крючок российской пропаганды «нас здесь никто не ждет, мы никому не нужны». Дома же у них есть какой ни какой, но свой дом. А это психологически держит, потому что по крайней мере из собственного дома их никто не выгонит, кроме ракеты.

Детей будут эвакуировать в сопровождении одного из родителей или взрослых опекунов / Фото: REUTERS/Marko Djurica



— Как постоянная жизнь под обстрелами меняет детей и влияет на их психику?

— Несмотря на обстоятельства, там у них есть привычные для ребенка атрибуты — игрушки, своя комната. Они не запуганы и спокойно могут рассказывать о случившемся поблизости, они свободно обсуждают различные виды оружия и могут поговорить со взрослым о [российских ракетах] Калибрах, например. А во время атаки даже успокаивают волонтеров: «Да это далеко, не переживайте!». Однако, на безопасные территории они все приезжают условными ежиками и в начале удивляются, что здесь не слышно взрывов, спрашивают, чего здесь не стреляют.

Но такие дети все глубоко травмированы. В нашем центре на арт-терапии был такой случай: одна девочка нарисовала песиков, а другая начала рыдать. Оказалось, что это девочка из Харьковщины и когда их сильно бомбили, она пряталась между дворами с двумя собаками, которые прижимались к ребенку во время обстрелов. Что важно: рассказала она об этом впервые, хотя ее мама, которая до последнего сопротивлялась эвакуации, уверяла, что им дома хорошо, потому что ребенок играет с песиками и счастлив.

Были случаи, когда подобные решения взрослых имели трагические последствия. Например, недавно мы наконец-то уговорили одну семью с детьми эвакуироваться из Донецкой области, но из-за обострения ситуации волонтеров туда не пустили и пока мы не знаем, сможем ли добраться к ним и если это произойдет — что мы там увидим.

— Почему этих детей нельзя было вывезти из горячих точек раньше и что изменяет новый механизм принудительной эвакуации?

— До этого постановления возможна была только процедура извлечения ребенка из семьи в ситуации, где ему угрожает опасность. Например, когда родители злоупотребляют алкоголем или запрещенными препаратами. Процедура была долгая и с кучей бумажной волокиты: служба по делам детей совершала визит, фиксировала ситуацию, отчитывалась РГА [райгосадминистрации] и уже она выносили распоряжение об изъятии ребенка. Затем решение должно было пройти через суд, специальную комиссию и все это длилось не менее 7 дней.

Сейчас же стало очевидно, что в местах активных боевых действий нет ни соответствующих служб, ни комиссий. Поэтому теперь этот новый механизм принудительной эвакуации детей довели до ума и выглядит он так: полицейский должен предложить родителям эвакуацию, если семья отказывается уезжать в полном составе — один из родителей едет с ребенком в качестве сопровождающего. В случае отказа обязательно при свидетелях правоохранитель должен вручить акт на подпись для засвидетельствования, что родители ознакомлены с тем, что не отдать ребенка невозможно и что им грозит ответственность до 5 лет за невыполнение родительских обязанностей. По второму акту полицейский при свидетелях забирает этого ребенка, его должны подписать все присутствующие.

Основная сложность — организовать этот, пусть и сокращенный бумажный процесс, в экстремальных условиях. Например, в Бахмуте это сейчас почти физически невозможно, потому что там каждые 7 минут проходят обстрелы. Забрать ребенка просто так нельзя, потому что тогда правоохранителю или волонтеру инкриминируют похищение ребенка, за что предусмотрена уголовная ответственность.

В случае отказа подписывать какие-либо бумаги и при попытке препятствовать эвакуации правоохранители теперь имеют основания для применения физической силы. Ибо они не имеют права выйти из дома без ребенка, а такой опекун или отец — потенциальный преступник по статье 166 УКУ о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, а соответственно, он может быть задержан до выяснения обстоятельств.

— Будет ли механизм эффективным и решит ли проблему спасения маленьких украинцев из-под обстрелов?

— Сейчас под применение этого механизма подпадает только Бахмут — это решение за государством, его определяет координационный штаб каждой области отдельно. Вообще это очень хорошо, что учитывается мнение местных властей: они видят ситуацию в регионе и исходя из этого делают обращение в правоохранительные органы, которые уже получают возможность в принудительном порядке спасать детей.

Но для самого Бахмута это постановление принято слишком поздно, потому что он уже недели две как закрыт. По нашей информации, которую мы получаем от местных, из 38 детей, о которых говорила украинская сторона, часть уже вывезли в РФ. Сколько именно, кто остался и что с ними — пока неизвестно.

Но этот прецедент в дальнейшем поможет спасти сотни, а возможно и тысячи детей, остающихся как минимум в самом Бахмутском районе: например, в таких населенных пунктах как Константиновка или Часов Яр. Две недели назад там было 500−600 детей. Так что механизм принудительной эвакуации поможет спасти тех, кого еще можно спасти.

Вообще этот механизм — юридический феномен, потому что в законодательстве нормальной демократической страны невозможна формулировка «принудительная». Но теперь наше государство вынуждено таким образом реагировать на все эти вызванные войной ужасы, которые происходят на части украинских территорий.