Наемники ЧВК Вагнера выдыхаются под Бахмутом, ВСУ воспользуются этим совсем скоро — Сырский 23 марта, 08:58 Сырский заявил, что агрессор в Бахмуте не жалеет ни техники, ни живой силы (Фото:Сырский/Telegram)

Наемники ЧВК Вагнера, которые пытаются взять Бахмут, выдыхаются, а ВСУ совсем скоро воспользуются этой возможностью.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram.

«Основными силами России на этом направлении являются представители чвк вагнер. Не щадя ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском», — отметил он.

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Сырский добавил, что войска РФ не оставляют надежды любой ценой взять Бахмут, несмотря на потери ни в живой силе, ни в технике.

Сырский подчеркнул, что украинские военные держат оборону города под непрерывным огнем артиллерии и авиации противника, проявляя сверхчеловеческую стойкость, мужество и храбрость.

«В частности, подразделения 93-й, 10-й, 57-й и 5-й бригад, которые сейчас защищают нашу Родину на востоке страны», — резюмировал генерал.

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 14 марта все присутствовавшие поддержали продолжение содержания и защиты Бахмута.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что оборона Бахмута имеет ключевое значение для устойчивости всего фронта.





