Ситуация в Бахмуте. Врагу удалось преодолеть рубеж реки Бахмутки, оккупанты контролируют более половины города — Дикий

30 марта, 19:33
Поделиться:
Многоэтажки в Бахмуте, снятые с дрона, 26 марта 2023 года (Фото:93rd Mechanized Brigade «Холодный Яр» via REUTERS)

Многоэтажки в Бахмуте, снятые с дрона, 26 марта 2023 года (Фото:93rd Mechanized Brigade «Холодный Яр» via REUTERS)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV рассказал о текущей ситуации в Бахмуте.

В эфире Radio NV Дикий отметил, что последний раз выходил на связь с товарищами в Бахмуте сегодня утром.

«По состоянию на сегодняшний день, я могу подтвердить, что Бахмут держится. Но действительно тяжелые бои идут уже в центре города. Это в значительной степени связано с тем, что врагу удалось преодолеть рубеж реки Бахмутки, на которую были очень большие надежды, что вот именно на Бахмутке их удастся остановить окончательно. Нет, не удалось. Тем не менее, когда враг готов класть волна за волной свою живую силу, то оказывается, что сотни метров открытого пространства, которое давала Бахмутко, недостаточно», — рассказал экс-командир роты батальона Айдар.

Видео дня

Читайте также:

Снимок Бахмута с дрона, 26 марта 2023 года (Фото:93rd Mechanized Brigade Kholodny Yar via REUTERS) Битва за Бахмут может стать поворотным моментом в войне — полковник Межевикин

Он отметил, что оккупанты «контролируют более половины города», тогда как украинские военные – меньше половины.

«Но меньше половины — это не то же, что из города вышли», — отметил Дикий.

Экс-командир роты батальона Айдар также подчеркнул, что врагу не удалось перерезать логистику украинских военных.

«То есть Бахмут в окружении где-то на 80%. Я это повторяю уже не первую неделю. Эти последние 20%, к счастью, они никак дожать не могут. Можно сказать, что Бахмут в клещах, но эти клещи никак не сведутся», – объяснил он.

Читайте также:

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS) Зеленский — о Бахмуте: Если город захватят, Путин почувствует кровь и продаст эту победу Западу. Меня подтолкнут к компромиссу

Дикий заверил, что в ту часть Бахмута, которую контролируют украинские военные, завозят боекомплект, еду и воду и вывозят оттуда раненых и пленных.

«Конечно, все эти завозы туда, вся логистика там, исключительно ночная и под огнем. Но это уже не первую неделю. И сделать хуже за последнее время орки не смогли. Более того, от одной из дорог их наоборот удалось немного оттеснить. Вот такая очень сложная ситуация», — подытожил он.

Ранее заместитель мэра Бахмута Александр Марченко сказал, что бои идут практически в центральной части города.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что российские оккупанты несут «сумасшедшие потери» в Бахмуте и продолжение обороны города позволяет ограничивать возможности врага и стабилизировать линию фронта.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Бахмутка Война в Украине Российско-украинская война Бахмут Война России против Украины радио NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X