Ситуация в Бахмуте. Врагу удалось преодолеть рубеж реки Бахмутки, оккупанты контролируют более половины города — Дикий 30 марта, 19:33 Многоэтажки в Бахмуте, снятые с дрона, 26 марта 2023 года (Фото:93rd Mechanized Brigade «Холодный Яр» via REUTERS)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV рассказал о текущей ситуации в Бахмуте.

В эфире Radio NV Дикий отметил, что последний раз выходил на связь с товарищами в Бахмуте сегодня утром.

«По состоянию на сегодняшний день, я могу подтвердить, что Бахмут держится. Но действительно тяжелые бои идут уже в центре города. Это в значительной степени связано с тем, что врагу удалось преодолеть рубеж реки Бахмутки, на которую были очень большие надежды, что вот именно на Бахмутке их удастся остановить окончательно. Нет, не удалось. Тем не менее, когда враг готов класть волна за волной свою живую силу, то оказывается, что сотни метров открытого пространства, которое давала Бахмутко, недостаточно», — рассказал экс-командир роты батальона Айдар.

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Он отметил, что оккупанты «контролируют более половины города», тогда как украинские военные – меньше половины.

«Но меньше половины — это не то же, что из города вышли», — отметил Дикий.

Экс-командир роты батальона Айдар также подчеркнул, что врагу не удалось перерезать логистику украинских военных.

«То есть Бахмут в окружении где-то на 80%. Я это повторяю уже не первую неделю. Эти последние 20%, к счастью, они никак дожать не могут. Можно сказать, что Бахмут в клещах, но эти клещи никак не сведутся», – объяснил он.

Дикий заверил, что в ту часть Бахмута, которую контролируют украинские военные, завозят боекомплект, еду и воду и вывозят оттуда раненых и пленных.

«Конечно, все эти завозы туда, вся логистика там, исключительно ночная и под огнем. Но это уже не первую неделю. И сделать хуже за последнее время орки не смогли. Более того, от одной из дорог их наоборот удалось немного оттеснить. Вот такая очень сложная ситуация», — подытожил он.

Ранее заместитель мэра Бахмута Александр Марченко сказал, что бои идут практически в центральной части города.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что российские оккупанты несут «сумасшедшие потери» в Бахмуте и продолжение обороны города позволяет ограничивать возможности врага и стабилизировать линию фронта.