«Бесспорное военное преступление». Amnesty International обнародовала новые доказательства вины России в ударе по драмтеатру в Мариуполе 30 июня, 03:05 Взрывом пробило наружные стены театра (Фото:REUTERS/Stringer/File Photo)

Атаку на Драматический театр в Мариуполе 16 марта совершили российские военные, предположительно, сбросив с самолета две сдетонировавшие одновременно 500-килограммовые бомбы. Нападение на гражданский объект, приведшее к гибели мирных людей, является военным преступлением. К такому выводу пришла Amnesty International в новом расследовании Дети: нападение на Донецкий областной академический драматический театр в Мариуполе.



Всемирное правозащитное движение задокументировало, что российские военные, по всей видимости, целенаправленно нанесли удар по театру, зная, что там скрывались сотни мирных жителей.

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Число погибших, очевидно, меньше, чем сообщалось

Amnesty International собрала показания 53 выживших и очевидцев, 28 из которых находились в театре или вблизи него непосредственно в момент атаки. Исследователи также проанализировали спутниковые снимки и показатели радаров, сделанные непосредственно перед атакой и сразу после нее; верифицировали фото- и видеоматериалы из архивов свидетелей и социальных сетей, исследовали два комплекта архитектурных планов театра.

«После нескольких месяцев тщательного расследования, анализа спутниковых снимков и опроса десятков очевидцев мы пришли к выводу, что эта атака является безоговорочным военным преступлением, и совершили его российские военные, — заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар. — В результате этого зловещего нападения многие получили ранения и погибли. Причиной смертей наиболее вероятно является целенаправленная атака российских военных на мирное население. Международный уголовный суд и другие органы, имеющие полномочия осуществлять судопроизводство по преступлениям с начала полномасштабной войны в Украине, должны расследовать это нападение как военное преступление. Всех виновных следует привлечь к ответственности за действия, повлекшие смерти и разрушения».

Точное количество жертв окончательно не установлено, но очевидно, оно гораздо меньше, чем сообщалось ранее. Сразу после нападения в Мариупольском горсовете заявили, что погибли около 300 человек. Associated Press в своем расследовании отмечало, что погибнуть могло около 600 человек. Доказательства, собранные Amnesty International, указывают, что большое количество жителей покинуло театр незадолго до нападения, в том числе 14 и 15 марта, когда заработали «зеленые коридоры». Большинство же оставшихся в театре имели возможность находиться в более безопасных зонах здания, в частности в передней части театра и подвале, которые были защищены от прямого действия взрыва. Между тем меньшая часть людей, которые находились на полевой кухне на улице, непосредственно на сцене и в первых зрительских рядах, скорее всего, получили серьезные ранения и погибли.

Чтобы определить фактическую массу взрывчатого вещества, необходимого для именно такого масштаба разрушений, Amnesty International обратилась к эксперту-физику с просьбой спроектировать математическую модель взрыва в театре. Это позволило заключить, что использованные бомбы должны содержать 400—800 кг взрывчатого вещества. Согласно данным об арсенале авиабомб в армии России, Amnesty International считает, что российские военные нанесли удар двумя 500-килограммовыми бомбами одной модели, общая масса взрывчатого вещества в которых составляет 440—600 кг.

Наиболее вероятен сценарий, при котором авиудар нанес один из самолетов Су-25, Су-30 или Су-34, базировавшихся на близлежащих российских аэродромах и часто пролетавших над югом Украины.

Amnesty International рассмотрела несколько альтернативных теорий о том, кто ответственен за нападение. Исследователи развенчали заявления российских властей о причастности украинских военных и пришли к выводу, что наиболее реалистичной является версия, согласно которой это был целенаправленный авиаудар российских пилотов по гражданскому объекту.

«Я не мог поверить своим глазам»

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину мирные жители покидали свои дома в городах и селах, оказавшихся под атакой вооруженных сил РФ. В окруженном Мариуполе именно Драматический театр стал безопасным убежищем для людей, искавших укрытие.

Театр, расположенный в Центральном районе города, использовался как гуманитарный штаб для распределения медикаментов, пищи, воды, а также как точка сбора для людей, надеявшихся на эвакуацию через «зеленые коридоры». Само здание театра с ярко-красной крышей было отделено от других объектов 100-метровой зеленой зоной и являлось наиболее узнаваемым культурным памятником Мариуполя.

Местные жители также написали гигантские буквы «Дети» на русском языке на улице с обеих сторон театра, которые были хорошо заметны российским пилотам.

Российские пилоты не могли не видеть надпись напротив театра / Фото: REUTERS/Pavel Klimov/File Photo

Несмотря на это, российские бомбы попали в театр около десяти утра 16 марта. В результате мощного взрыва разрушены крыша театра и крупные части двух основных стен. Во время нападения сотни гражданских находились в театре и вокруг него.

Взрыв разрушил близлежащие внутренние стены с обеих сторон сцены, а затем пробил наружные несущие стены, образовав две основные зоны обломков на северо-восточной и юго-западной сторонах театра. Обе зоны с обломками видны на спутниковых снимках, запечатленных через несколько минут после удара.

Игорь Мороз, 50-летний архитектор, находился недалеко от театра, когда произошло нападение. Мужчина рассказал Amnesty International: «Все произошло на наших глазах. Мы были в 200−300 метрах, [когда] произошел взрыв… Я слышал самолет и звук падающих бомб. Потом мы увидели, как поднялась крыша [театра]».

51-летний предприниматель Григорий Головнев вспоминает: «Я шел по улице, которая вела к Драматическому театру… Я слышал шум самолета… но на тот момент особо не обращал внимания, потому что [самолеты] постоянно летали… Я видел, как взорвалась крыша здания… Она подпрыгнула на 20 метров, а потом рухнула… затем я увидел много дыма и обломков… Я не мог поверить своим глазам, потому что театр был святым местом. Там было две большие надписи „Дети“».

Виталий Контаров, 48-летний водитель грузовика, также находился недалеко от театра в момент нападения. Он сказал Amnesty International: «Мы слышали самолеты… Я видел две бомбы, выпущенные из одного самолета в направлении театра».

«За секунду все изменилось»

Опрошенные сообщили Amnesty International имена четырех погибших, а именно: Михаила Гребенецкого, Любови Свиридовой, Елены Кузнецовой и Игоря Чистякова. Респонденты также назвали имена еще трех человек, которые, по их мнению, тоже погибли. Несколько очевидцев видели тела мертвых, но не идентифицировали их. В дополнение Amnesty провела всесторонний анализ данных в открытых источниках; традиционные медиа сообщили о трех жертвах, еще о трех погибших говорится в сообщениях в социальных сетях. Amnesty собрала доказательства относительно минимум 12 смертей, хотя многие тела и до сих пор остаются неидентифицированными.

Девушка подросткового возраста скрывалась в подвале со своим парнем и матерью, когда взорвались бомбы: «За секунду все изменилось. Все дрогнуло… Люди начали кричать. Было полно пыли… Я видела, как люди истекали кровью».

Евгений Гребенецкий нашел в концертном зале тело отца Михаила. Евгений рассказал Amnesty International: «Было много раненых… Полиция пыталась вытащить людей из-под завалов… Сначала я увидел знакомую руку. Вы знаете руки своих близких. Его лицо было залито кровью. Тело было в кирпичах… Я не хотел, чтобы мама видела».

Дмитрий Симоненко находился с Любовью Свиридовой за несколько минут до того, как она скончалась из-за травм. Он сказал Amnesty International: «Она была серьезно ранена. Ей удалось выползти из-под завалов… Она попросила нас запомнить ее имя, потому что чувствовала, что умирает».

Разрушения в театре / Фото: Мариуполь сейчас/Telegram

Многие другие опрошенные рассказали правозащитникам, что видели окровавленные тела и оторванные части тел, в том числе ноги и руки, в развалинах здания после атаки.

Целенаправленное нападение на гражданских

Ключевой принцип Международного гуманитарного права состоит в том, что стороны в вооруженном конфликте должны всегда четко различать гражданских лиц и гражданские объекты с одной стороны и военнослужащих и военные объекты с другой. Военные объекты можно атаковать; нанесение ударов по гражданским является незаконным. Перед нападением военнослужащие должны объективно убедиться, что их целью не являются гражданские лица и гражданские объекты, напоминают в правозащитном движении.

«Ни один из 28 уцелевших в результате атаки, с которыми общалась Amnesty International, ни другие свидетели, находившиеся вблизи театра в день нападения, не предоставили информации, указывающей на то, что украинские военные использовали театр как базу для военных операций, место для хранения оружия или точку, откуда можно начинать атаки. Мирный статус театра и присутствие многочисленных гражданских лиц были очевидны даже за несколько недель до нападения. Характер нападения — место удара внутри здания, вероятное оружие, а также отсутствие поблизости какого бы то ни было потенциально законного военного объекта — убедительно свидетельствует о том, что целью был именно театр», — заявили в организации.

Наиболее вероятно, что удар по театру был умышленным, а потому это считается военным преступлением, пришли к выводу в Amnesty International.

«В воздухе и на земле российские силы совершали целенаправленные убийства мирных жителей в Украине, которые мы тщательно задокументировали, — сказала Аньес Калламар. — Необходимо немедленно провести тщательное расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности за гибель и ранения гражданских лиц, а также масштабные разрушения гражданской инфраструктуры».

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