В результате удара России по драмтеатру в Мариуполе погибли 600 человек, это вдвое больше, чем считалось ранее — расследование АР 4 мая, 16:00 Цей матеріал також доступний українською 16 марта Россия нанесла удар по Драмтеатру в Мариуполе (Фото:Donetsk Regional Civil-Military Administration/Handout/Reuters)

В результате удара России по драмтеатру в Мариуполе погибли 600 человек, сообщается в расследовании информагентства Associated Press.



Война России против Украины — главные события 4 мая

В материале сказано, что среди всех ужасов, которые развернулись в ходе войны России против Украины, бомбардировка страной-агрессором Россией драматического театра в Мариуполе 16 марта — самая смертоносная из известных на сегодняшний день атак против гражданского населения.

Видео дня

Associated Press сообщает, что ему удалось обнаружить доказательства того, что на самом деле эта удар был гораздо более смертоносный, чем предполагалось.

По их данным, результате удара погибло около 600 человек, находившихся в здании театра и за его пределами.

Эта цифра почти вдвое больше, чем число погибших, приведенное ранее, а многие выжившие называют еще более высокую цифру.

Журналисты заявили, что воссоздали картину произошедшего в тот день внутри театра на основе рассказов 23 выживших и спасателей.

AP также использовало два комплекта поэтажных планов театра, фотографии и видео, сделанные внутри до, во время и после того дня, а также отзывы экспертов.

Авиация оккупантов разбомбила драмтеатр в Мариуполе 16 марта. Тогда в укрытии находилось около 1300 человек.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что в театре погибло около 300 человек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.