«Танец на костях». Оккупанты планируют открыть драмтеатр в Мариуполе, где погибли сотни мирных жителей — советник мэра 14 июня, 11:06 Цей матеріал також доступний українською Войска РФ бомбили драмтеатр в Мариуполе, когда в подвалах здания находились мирные жители (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Российские оккупанты анонсировали открытие драмтеатра в Мариуполе, под завалами которого погибли сотни мирных жителей.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Согласно объявлению оккупантов, театр хотят открыть 10 сентября «двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой».

Видео дня

«Танец на костях, спектакль на могильнике. И все организуют оккупанты вместе с коллаборантами. Когда в следующий раз циничная россия начнет снова что-то взывать о гуманизме, просто вспомните это сообщение», — резюмировал Андрющенко.

Российские оккупанты разбомбили Драмтеатр в Мариуполе, где в укрытии находились более 1300 человек, 16 марта. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что в театре погибли около 300 человек.

Агентство Associated Press по итогам расследования сообщило, что в результате удара России по драмтеатру погибли 600 человек.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь мобильные крематории и начали вывозить из города тела погибших мирных жителей. Журналисты и городские власти обнаружили по меньшей мере три братские могилы возле Мариуполя.

В конце мая оккупанты закончили разбирать завалы драмтеатра. Тела погибших под завалами вывозили грузовиками в сторону Старого Салтова. Россияне заставляли мирных жителей города разбирать завалы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.