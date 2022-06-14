«Танец на костях». Оккупанты планируют открыть драмтеатр в Мариуполе, где погибли сотни мирных жителей — советник мэра

14 июня, 11:06
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Войска РФ бомбили драмтеатр в Мариуполе, когда в подвалах здания находились мирные жители (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Войска РФ бомбили драмтеатр в Мариуполе, когда в подвалах здания находились мирные жители (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Российские оккупанты анонсировали открытие драмтеатра в Мариуполе, под завалами которого погибли сотни мирных жителей.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Согласно объявлению оккупантов, театр хотят открыть 10 сентября «двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой».

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«Танец на костях, спектакль на могильнике. И все организуют оккупанты вместе с коллаборантами. Когда в следующий раз циничная россия начнет снова что-то взывать о гуманизме, просто вспомните это сообщение», — резюмировал Андрющенко.

Российские оккупанты разбомбили Драмтеатр в Мариуполе, где в укрытии находились более 1300 человек, 16 марта. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что в театре погибли около 300 человек.

Агентство Associated Press по итогам расследования сообщило, что в результате удара России по драмтеатру погибли 600 человек.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь мобильные крематории и начали вывозить из города тела погибших мирных жителей. Журналисты и городские власти обнаружили по меньшей мере три братские могилы возле Мариуполя.

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В конце мая оккупанты закончили разбирать завалы драмтеатра. Тела погибших под завалами вывозили грузовиками в сторону Старого Салтова. Россияне заставляли мирных жителей города разбирать завалы.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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