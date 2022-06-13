Оккупанты применяли в Харькове запрещенные боеприпасы — Amnesty International

13 июня, 04:48
Цей матеріал також доступний українською
Дом в Харькове, разрушенный в результате российских обстрелов (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Дом в Харькове, разрушенный в результате российских обстрелов (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Организация Amnesty International сообщила, что зафиксировала применение российскими оккупантами в Харькове запрещенные боеприпасов.

Как сообщает организация, в городе были обнаружены обломки кассетных боеприпасов 9Н210/9Н235. Также на земле обнаружили множественные сколы, которые являются следами от кассетных боеприпасов 9Н210/9Н235.

Видео дня

Отмечается, что врачи двух больниц Харькова показали Amnesty International гранулы, которые были изъяты из тел погибших после применения кассетных боеприпасов.

Читайте также:

ПОМ-3 — новейшие российские противопехотные мины, реагирующие на шаги человека (Фото:ГО Ассоциация саперов Украины) Кассетными снарядами по детсаду. Три запрещенных и наиболее опасных вида вооружений, которые Россия использует против Украины

Кассетные снаряды (бомбы, боеприпасы) — средства поражения, содержащие контейнер с многочисленными (до десятков и сотен) однотипными кассетными боевыми элементами. Такие снаряды опасны, поскольку поражают большую площадь по сравнению с отдельным боеприпасом-моноблоком. Они разбрасывают отдельные поражающие элементы — потенциально летальные — на заданной высоте над поверхностью земли.

Подобные «кассеты» могут использоваться в авиабомбах и артиллерийских снарядах, реактивных снарядах РСЗО и главных блоках тактических ракет. Они могут быть управляемыми или неуправляемыми (что еще опаснее и повышает неизбирательность удара), имеют разные виды подрыва и разное назначение (противопехотные, противотанковые и т. п.).

Конвенция о кассетных боеприпасах (2008) обязывает государства, которые ее ратифицировали, немедленно прекратить применение, производство и передачу кассетных вооружений.

https://www.youtube.com/watch?v=24YSGSfjdUw
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьковская область Харьков Кассетные бомбы Amnesty International Война в Украине Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X