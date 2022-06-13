Оккупанты применяли в Харькове запрещенные боеприпасы — Amnesty International 13 июня, 04:48 Цей матеріал також доступний українською Дом в Харькове, разрушенный в результате российских обстрелов (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Организация Amnesty International сообщила, что зафиксировала применение российскими оккупантами в Харькове запрещенные боеприпасов.

Как сообщает организация, в городе были обнаружены обломки кассетных боеприпасов 9Н210/9Н235. Также на земле обнаружили множественные сколы, которые являются следами от кассетных боеприпасов 9Н210/9Н235.



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Отмечается, что врачи двух больниц Харькова показали Amnesty International гранулы, которые были изъяты из тел погибших после применения кассетных боеприпасов.

Кассетные снаряды (бомбы, боеприпасы) — средства поражения, содержащие контейнер с многочисленными (до десятков и сотен) однотипными кассетными боевыми элементами. Такие снаряды опасны, поскольку поражают большую площадь по сравнению с отдельным боеприпасом-моноблоком. Они разбрасывают отдельные поражающие элементы — потенциально летальные — на заданной высоте над поверхностью земли.

Подобные «кассеты» могут использоваться в авиабомбах и артиллерийских снарядах, реактивных снарядах РСЗО и главных блоках тактических ракет. Они могут быть управляемыми или неуправляемыми (что еще опаснее и повышает неизбирательность удара), имеют разные виды подрыва и разное назначение (противопехотные, противотанковые и т. п. ).

Конвенция о кассетных боеприпасах (2008) обязывает государства, которые ее ратифицировали, немедленно прекратить применение, производство и передачу кассетных вооружений.

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