Преступления и наказания. Кто и как расследует российские зверства в Украине и какие есть препятствия на этом пути — обзор западных СМИ 1 июня, 19:13 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Член следственной группы по военным преступлениям разговаривает по телефону возле разрушенных российскими обстрелами домов. Бородянка, Киевская область, 7 апреля 2022 года (Фото:Zohra Bensemra / REUTERS)

Иностранная пресса пишет о международных группах обвинителей и юристов, собирающих в Украине доказательства военных преступлений России, и оценивает шансы компенсации пострадавшим от войны украинцам.

С тех пор, как российская армия отступила из разгромленных ею городов на севере Украины, многочисленные группы исследователей побывали там, чтобы задокументировать военные преступления. Среди них – тысячи украинских следователей, команды из полудюжины иностранных стран, прокуроры Международного уголовного суда, журналисты, а также работники местных и международных некоммерческих организаций, перечисляет американская газета The Wall Street Journal . В разговоре с изданием жители Бучи Татьяна Шинкарь и Алла Нечипоренко подтверждают, что уже десятки раз давали показания и интервью о расстреле россиянами своих близких.

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«Я хочу, чтобы весь мир знал, что Россия совершила здесь военные преступления», – объясняет Сичкарь.

Однако из-за многократного повторения в показаниях могут появиться расхождения, что усложнит их использование в суде – ведь любое несовпадение можно использовать для дискредитации. В такой ситуации украинские власти пытаются найти непростой баланс между желанием показать миру, как российские военные обращаются с мирным населением, и необходимостью сохранить доказательства для суда, констатирует издание.

Первые суды уже начались. Украинские прокуроры предъявили обвинение нескольким десяткам российских военных, и некоторые уже получили приговоры. Так, 21-летний российский сержант Вадим Шишимарин был приговорен к пожизненному заключению за убийство гражданского жителя Сумской области. Однако это преступление было совершено в отдаленном поселке, и до начала суда оно оставалось без внимания общественности, отмечает The Wall Street Journal.

Обеспечив широкий доступ медиа и независимых расследователей к местам военных преступлений, Украина добилась более мощной международной поддержки, включая поставки оружия, однако это поставило под угрозу доказательную базу. По словам экспертов, судебно-медицинские доказательства могут быть отклонены судом, если не будут должным образом собраны и сохранены. К тому же повторные допросы жертв российской агрессии могут вновь и вновь их травмировать.

Понимая это, обвинители пытаются объединить усилия. В частности, Украина, Литва, Польша и Международный уголовный суд договорились о создании совместной следственной группы, чтобы не дублировать работу друг друга. Правда, не все заинтересованы в сотрудничестве. Так, международная правозащитная организация Amnesty International, многие сотрудники которой в настоящее время документируют вероятные военные преступления в Украине, обычно не участвует в судебных процессах тех или иных стран и не обязуется передавать украинским судам протоколы своих интервью, заявляет изданию Джоан Маринер, директор программы реагирования на кризисные ситуации в Amnesty International.

Украинские чиновники признают, что значительное внимание к военным преступлениям России в Украине способно навредить доказательной базе, но отмечают, что координация опроса свидетелей улучшилась с начала войны. «Важно показать всему миру, что происходит здесь, в Украине, — цитирует газета генпрокурора Украины Ирину Венедиктову. — Мы не можем сказать свидетелям: «Не говорите».

По словам Венедиктовой, ее офис уже открыл около 15 тыс. уголовных дел, связанных с войной, и установил более 500 подозреваемых, включая российских министров, военных командиров и пропагандистов. Против 80 из них там уже готовы нарушить процесс, пишет информационное агентство Associated Press (AP).

В ходе собственного расследования журналисты агентства нашли доказательства гибели около 600 человек в результате российского обстрела драматического театра в Мариуполе 16 марта. Всего же в сотрудничестве с коллегами из документального проекта Frontline американского общественного вещателя PBS они выявили 273 потенциальных военных преступления России в Украине.

Сейчас в Украине работает самая большая в истории Международного уголовного суда (МУС) команда расследователей, а прокурор этой организации Карим Хан уже анонсировал открытие офиса в Киеве, передает AP. Тем временем к объединенной следственной группе в составе Украины, Литвы, Польши и МУС присоединились Эстония, Латвия и Словакия. Группа будет координировать обмен доказательствами российских зверств в Украине через агентство судебного сотрудничества Европейского Союза Eurojust.

Эксперты предупреждают, что процесс установления справедливости будет продолжительным и сложным. А МУС не сможет вести судебный процесс, ведь ни Украина, ни Россия не являются членами этой организации. Но в мире все громче раздаются призывы создать специальный трибунал, чтобы судить Россию за ее преступления в Украине. Хан же оптимистично оценивает перспективы работы объединенной следственной группы. «Надеюсь, [она] сможет обеспечить судьбу ответственности за преступления, которые мы видим в Украине, и с которыми действительно нельзя мириться», — говорит он.

Тем временем еще одна команда — объединение украинских и международных юристов, готовится подать частный коллективный иск против российского государства, а также частных военных подрядчиков (как ЧВК Вагнера) и бизнесменов, поддерживающих российскую войну. Таким образом, юристы попытаются получить финансовую компенсацию для миллионов украинских жертв войны, сообщает в своем эксклюзивном материале британская газета The Guardian .

Команда, состоящая из сотен юристов и ряда крупных юридических фирм, планирует подать «несколько исков в разных юрисдикциях против разных субъектов», делится с изданием Джейсон МакКью, лондонский юрист — координатор инициативы. В итоге они рассчитывают использовать решения судов Великобритании и США для ареста российских активов по всему миру — как находящихся под санкциями, так и неподсанкционных.

МакКью отмечает, что хотя судебные процессы над некоторыми российскими военными преступниками уже начались, добиться возмещения нанесенного войной ущерба обычно оказывается сложнее, и сделать это на межгосударственном уровне удается нечасто.

Содействовать работе юристов, которые нуждаются в доступе к доказательствам, показаниям и данным украинской разведки, уже пообещал украинский бизнесмен и уроженец Мариуполя Сергей Тарута. Он потерял часть бизнеса после вторжения России на Донбасс в 2014 году, а в этом году от нападения оккупантов на его город пострадали друзья и родные бизнесмена. Тарута оценивает общую потенциальную сумму претензий в $1 трлн и при этом подчеркивает: в первую очередь компенсации получат лица, потерявшие из-за войны близких или имущество, следующие в очереди – государственные и местные учреждения, а уже потом – бизнес. Сейчас предприниматель помогает организовывать встречи юристов и расследователей с украинскими чиновниками и настаивает: в этом деле нельзя терять времени.

«Украинцы 20 лет ждали обвинения для [Павла] Лазаренко, а теперь восемь [решения по] MH17, — цитирует Таруту The Guardian. — Нам нужно разработать более быстрый механизм [компенсации]. Обычные пути слишком медленные.

Приобщаются к инициативе и такие известные международные расследователи, как группа Bellingcat, которая уже несколько лет изучает деятельность ЧВК Вагнера и других российских частных военных подрядчиков. «Мы верим, что глубокое изучение управляющей цепи [ЧВК Вагнера] и ее связей с официальными российскими властями не только поможет установить справедливость для жертв и их семей, но и обеспечит больше информации и прозрачности относительно того, как Россия ведет эту войну», – говорит The Guardian Христо Грозев, исполнительный директор Bellingcat.

Группу юристов под началом МакКью ждет значительный объем работы по проверке и ранжированию дел, созданию иерархии жертв и преодолению сопротивления со стороны обвиняемых, которые, вероятно, будут пытаться переместить или скрыть свои активы. Впрочем, МакКью верит, что их дело имеет хорошие шансы на успех.

«Мы знаем: если не сделаем этого, то у людей будет меньше шансов что-либо получить. Это [наша инициатива] увеличивает шансы», – подчеркивает он.

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