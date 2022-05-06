Казни гражданских и незаконные авиаудары. Amnesty International обнародовала расследование военных преступлений РФ под Киевом 6 мая, 13:13 Цей матеріал також доступний українською Бородянка (Фото:НВ / Александр Медведев)

Правозащитная организация Amnesty International провела подробное расследование военных преступлений РФ в северо-западных районах Киевской области.

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Amnesty International задокументировала незаконные авиаудары по Бородянке и внесудебные казни в других городах и селах, в том числе Буча, Андреевка, Здвижовка и Ворзель.

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«Мы встречались с людьми, чьи близкие были убиты в ходе чудовищных нападений, чья жизнь навсегда изменилась из-за российского вторжения. Мы поддерживаем их требование правосудия и призываем украинские власти, Международный уголовный суд и другие органы обеспечить сохранность свидетельств, которые в будущем могут стать основанием для судебных преследований за военные преступления», — сказала Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International.

По данным организации, по меньшей мере 40 гражданских погибли в Бородянке в результате непропорциональных и неизбирательных нападений, которые опустошили целый район и оставили тысячи людей без крова.

В Буче и нескольких других городах и селах, расположенных к северо-западу от Киева, Amnesty International задокументировала 22 случая незаконных убийств российскими силами, большинство из которых были очевидными внесудебными казнями.



Расследование Amnesty International длилось 12 дней. За это время команда опросила жителей и жительниц Бучи, Бородянки, Нового Корогода, Андреевки, Здвижовки, Ворзеля, Макарова, Дмитровки и посетила места многочисленных убийств. Всего опросили 45 человек, которые были свидетелями или с первых уст слышали о незаконных убийствах своих родных, соседей и соседок российскими солдатами, а также 39 человек, которые были свидетелями авиаударов по восьми жилым домам или слышали о них из первых уст.

Незаконные авиаудары по Бородянке

За все время бомбежек в Бородянке погибли не менее 40 человек, уничтожены здания, в которые попали снаряды, и еще десятки домов вокруг. Большинство жертв погибли в подвалах домов, где они скрывались от бомбардировки. Остальные погибли в квартирах.

Спутниковый снимок от 16 марта, на котором обозначены дома на улице Центральной, пораженные во время бомбежек Бородянки / Фото: Amnesty International

Утром 2 марта в доме по адресу улица Центральная, 359, по меньшей мере, 23 человека погибли в результате авиаудара. Среди пострадавших — пятеро членов семьи Вадима Загребельного: его мать Лидия, брат Владимир с женой Юлией и ее родители Любовь и Леонид Гурбановы.

«Мы [Вадим с сыном] вышли из дома № 359 где-то после семи утра. Моя мать, мой брат, его жена и ее родители настаивали, что нужно оставаться в подвале. Они опасались, что на улице их застрелят русские солдаты. Где-то через 20 минут после того, как мы вышли, дом разбомбили, и их всех убили вместе с другими соседями». Рассказывает Вадим Загребельный.

Кухня в доме 359 в Бородянке, в нескольких сотнях метров от нее расположена детская площадка / Фото: Amnesty International

Василий Ярошенко в момент попадания находился возле одного из зданий. Он рассказал Amnesty:

«Я вышел из квартиры, чтобы поработать в гараже, а моя жена собиралась отвести несколько старших соседей в подвал. Когда я дошел до гаража, метрах в 150 от дома, раздался страшный взрыв. Я бросился за гараж. Когда выглянул, то увидел огромную дыру в здании. Вся средняя часть обвалилась именно там, где жители прятались в подвале. Среди убитых была моя жена Галина. Я все еще вижу ее у дверей нашей квартиры, нашего дома, где мы прожили сорок лет».

1 марта еще шесть зданий были уничтожены авиаударами. В доме по улице Центральной, 371, погибли, по меньшей мере, семь человек, среди которых 39-летний хирург Виталий Смищук, его жена Татьяна и их четырехлетняя дочь Ева.

Мама Виталия Людмила рассказала Amnesty International: «По мере того, как ситуация ухудшалась, стало слишком опасно переезжать из одной части города в другую. На улицах стояли танки… Люди боялись быть на улице. Я говорила с сыном и говорила ему убегать, но он боялся выйти на улицу. Они укрылись в подвале для безопасности, но бомба уничтожила среднюю часть здания, где и был подвал».

Так выглядит квартира в доме 353 после бомбежки Бородянки / Фото: Amnesty International

Данных, что рядом с каким-либо пораженным зданием были расположены украинские военные цели, нет. Хотя, по имеющейся информации, иногда проукраинские вооруженные лица стреляли по российским военным машинам со стороны этих зданий или непосредственно из них. Намеренное совершение прямых нападений на гражданские объекты или непропорциональные нападения квалифицируются как военные преступления.

Масштаб ущерба, нанесенного авиаударами в Бородянке, можно найти в интерактивной комплексной презентации по ссылке.

Незаконные убийства к юго-западу от Киева

Город Буча, расположенный где-то в 30 километрах к северо-западу от Киева, российские войска оккупировали в конце февраля. Пятеро мужчин в комплексе из пяти домов вблизи пересечения улиц Яблонской и Водопроводной стали жертвами внесудебных казней российскими военными. Эти убийства произошли с 4 по 19 марта.

4 марта Евгения Петрашенко, 43-летнего менеджера по продажам и отца двух детей, расстреляли в его квартире на улице Яблонской.



Жена Евгения Татьяна сообщила Amnesty International, что она была в подвале их дома, а Евгений оставался в квартире. Он пошел помочь соседям, когда русские солдаты обыскивали квартиры. Татьяна потеряла связь с Евгением, а на следующий день сосед обнаружил в квартире его тело.

По просьбе Татьяны русские военные позволили ей посетить квартиру. Она рассказала: «Евгений лежал на кухне, мертвый. Ему выстрелили в спину, легкие и печень. Его тело оставалось в квартире до 10 марта, когда мы смогли похоронить его в неглубокой могиле во дворе».

На месте убийства команда Amnesty International нашла две пули и три гильзы. Исследователь Amnesty из оружия определил пули как бронебойные патроны 7Н12 калибра 9×39 мм с черными наконечниками, которыми можно стрелять только из специализированных винтовок. Их используют отдельные элитные российские подразделения, среди них те, которые, по имеющейся информации, действовали в то время в Буче.

Организация проанализировала обнаруженные в Буче российские военные удостоверения. Это еще одно доказательство того, какие именно подразделения участвовали в этом. Среди них — записи о призыве и учениях, принадлежавшие водителю-механику полка ВДВ — русских воздушно-десантных войск. Следует также отметить, что отдельные подразделения ВДВ используют специализированные винтовки, из которых можно стрелять бронебойными патронами 9×39 мм.

22 или 23 марта был убит также Леонид Боднарчук, 44-летний строитель, который жил в одном доме с Евгением Петрашенко. Укрывшиеся в подвале жители рассказали Amnesty International, что русские солдаты застрелили Леонида, когда тот поднялся по лестнице, а затем бросили гранату в лестничный пролет. Позже его изуродованное тело нашли на лестнице в луже крови.

Исследовательская команда Amnesty International обнаружила большие пятна крови на нескольких ступенях, ведущих в подвал, а также следы ожогов и повреждения на стене, свидетельствующие о разрыве гранаты.

В соседних городах и селах Amnesty International собрала дополнительные доказательства и свидетельства о незаконных убийствах, среди которых очевидные внесудебные казни: у некоторых жертв были связаны руки за спиной, у других на теле имеются признаки пыток.

В селе Новый Корогод был убит 46-летний строитель Виктор Клокун. Его партнер Елена Сахно рассказала Amnesty International, что 6 марта местные жители привезли ей тело Виктора. По словам Елены: «У него руки были связаны за спиной куском белого пластика, и ему стреляли в голову».

Жена Алексея Сычевского Ольга (32 года) и его отец Александр (62 года) погибли, когда колонну автомобилей, в которой они ехали, обстреляли, как они считают, русские войска.

Алексей рассказал: «В колонне были исключительно мирные жители. Почти у всех машин были дети. Когда наша машина подъехала к полосе деревьев, я услышал выстрелы сначала отдельные, потом автоматную очередь. Выстрелы попали в первую машину в колонне, и она остановилась. Мы были в другой машине, и нам тоже пришлось остановиться. Тогда попали в нас. По меньшей мере, шесть-семь выстрелов попало в нашу машину. Моего отца сразу же убило пулей в голову. Жену ранило металлическими осколками и ребенка (сына) тоже зацепило».

Исследовательская команда Amnesty International, посетившая Бучу, Бородянку и другие близлежащие города и села в апреле 2022 года после эксгумации жертв (из-под обломков обрушенных зданий или из неглубоких временных могил, в которых похоронены многие), обнаружила, что многие родственники погибших обеспокоены обращением с останками. Люди обеспокоены тем, что оформление тел проводилось хаотично, что их не информировали должным образом, а иногда тела погибших неправильно идентифицировали.



Каким должно быть справедливое наказание?

Внесудебные казни, совершенные во время международных вооруженных конфликтов, считаются умышленными убийствами и квалифицируются как военные преступления. Военными преступлениями также являются неизбирательные и непропорциональные нападения, совершенные с преступным умыслом.

Все виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к уголовной ответственности за их действия. Согласно доктрине ответственности, командование, высшее руководство, включая командиров и гражданских лидеров, таких как министры и главы государств, которые знали или имели основания знать о военных преступлениях, совершенных их войсками, но не пытались остановить их или наказать виновных, также должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Любые судебные процессы или механизмы должны носить максимально всеобъемлющий характер, и обеспечить, чтобы все виновные в военных преступлениях, преступлениях против человечности, геноциде и преступлении агрессии в Украине, к какой бы стороне конфликта они не относились, были привлечены к ответственности в ходе справедливых судебных разбирательств без применения смертной казни. Кроме того, соблюдение прав пострадавших должно являться приоритетом при расследовании международных преступлений и привлечении виновных к ответственности, а все судебные механизмы должны использовать подход, учитывающий в первую очередь интересы пострадавших.

Зафиксированные Amnesty International нарушения прав человека и международного гуманитарного права во время войны в Украине доступны по ссылке .

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