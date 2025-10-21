Повреждены объекты теплоснабжения и энергетики. РФ массированно атаковала Черниговскую область дронами и баллистикой

21 октября, 08:50
В Черниговской области критическая инфраструктура работает на генераторах (Фото: REUTERS/Thomas Peter)



Российские войска в ночь на вторник, 21 октября, атаковали Черниговскую область дронами и баллистикой. По сводным данным ПВО и Сил обороны, за сутки зафиксирована 51 воздушная цель, в частности, две баллистические ракеты.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, два шахеда попали в объект теплоснабжения и энергообъект в двух общинах Черниговского района. Из-за этого аварийно отключили электроснабжение в Чернигове и северных общинах области.

В ОВА отметили, что перевели объекты критической инфраструктуры на генераторы и частично развернули пункты несокрушимости. В случае более длительных сроков восстановления электроснабжения — такие пункты будут разворачиваться дополнительно.

20 октября сообщалось, что северная часть Черниговщины осталась без света из-за атаки российского дрона на энергетический объект, в результате чего повреждена критическая инфраструктура.

В результате российской атаки на Чернигов, город обесточен, водоснабжение там также ограничено. С 5:30 утра работники Черниговводоканала начали запуск объектов от альтернативных источников питания.

Кроме того, в городе работают водопроводные колонки, из которых жители могут набирать воду, если они расположены неподалеку.

