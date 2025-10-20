Зеленский провел «энергетическую» Ставку после ударов РФ: Готовим полный спектр ответов на террор

20 октября, 16:06
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где обсуждали вопросы энергетики, в частности общую ситуацию, а также сложности на приграничных и прифронтовых территориях.

Об этом он сообщил в понедельник, 20 октября.

«Чем ближе позиции российской армии, тем более значимые вызовы. Готовим полный спектр ответов, в том числе и масштабируем наши дальнобойные ответы на российский террор против украинской инфраструктуры», — отметил Зеленский.

Также обсудили восстановление в громадах после российских обстрелов. Президент сообщил, что определены направления для расширения резервов.

«Есть конкретные направления общения с партнерами в Европе, которые могут поддержать необходимой номенклатурой энергетического оборудования. МИД Украины должен проявить больше активности», — добавил глава государства.

Зеленский также поблагодарил украинских газовиков, отметив важность накопления газа для отопительного сезона и ремонтных работ.

«Четко определены источники финансирования закупки необходимого объема газа, и значительную часть генерации финансов уже обеспечили. Продолжается эта работа», — сказал президент.

Он также анонсировал планы по укреплению боевой авиации и подготовку документов для соглашений с США о закупке систем противовоздушной обороны.

В ночь на 10 октября страна-агрессор Россия совершила одну из крупнейших атак на энергетические объекты Украины. Значительное количество потребителей было обесточено в Киеве, а также в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

Российские оккупанты в понедельник утром, 20 октября, атаковали обогатительную фабрику ДТЭК в Днепропетровской области. В ДТЭК заявили, что это уже шестой масштабный удар РФ по угольным предприятиям компании за последние два месяца.

Редактор: Роксолана Остапчук

