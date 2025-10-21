«Это сознательный акт терроризма». В Черниговской области энергетики не могут восстановить электроснабжение из-за постоянных атак дронов

В Минэнерго рассказали о состоянии электроснабжения Черниговщины после ударов дронов / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Anna Voitenko)

Энергетики в Черниговской области не могут начать восстановительные работы из-за постоянных атак российских дронов. Об этом 21 октября сообщило Министерство энергетики Украины.

В ведомстве сообщили, что российские беспилотники непрерывно кружат над поврежденными объектами, что делает невозможным безопасное восстановление электроснабжения и затягивает гуманитарный кризис.

Ранее армия страны-агрессора России нанесла удары по гражданской энергетической инфраструктуре, из-за чего Чернигов и север области остались без света, а десятки тысяч семей оказались без электричества.

В Минэнерэнерго отметили, что бригады энергетиков находятся в полной готовности, чтобы восстановить подачу электроэнергии, однако враг сознательно препятствует этому.

«Это сознательный акт терроризма. В районе пораженных энергетических объектов нет никаких военных целей. Россия целенаправленно бьет по инфраструктуре, от которой зависит жизнь обычных людей. На фоне этих варварских действий заявления российского руководства о том, что их цели — исключительно военные, выглядят особенно лживо», — добавили там.

Минэнерго также подчеркнуло, что фиксирует каждое преступление оккупантов и сотрудничает с международными партнерами для усиления защиты воздушного пространства и привлечения россиян к ответственности за военные преступления.

Ночью российские войска массированно атаковали Черниговскую область, есть попадания в объекты теплоснабжения и энергетики. По сводным данным ПВО и Сил обороны, за сутки зафиксирована 51 воздушная цель, в частности, две баллистические ракеты.

Всего в ночь на 21 октября оккупанты атаковали Украину шестью ракетами и 98 ударными БПЛА. Воздушные силы зафиксировали попадание ракет и 37 ударных БПЛА на 10 локациях.

