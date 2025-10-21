В Чернигове полный блэкаут в результате российских обстрелов: нет электричества и водоснабжения
В Чернигове в результате российских обстрелов произошел полный блекаут (Фото: Черниговский горсовет)
Во вторник, 21 октября, в Чернигове произошел полный блэкаут. В городе нет электроэнергии и водоснабжения.
Об этом сообщает Черниговский городской совет.
В ведомстве сообщили, что в понедельник, 20 октября, российская армия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Черниговской области. Примерно после 21:30 северная часть области осталась без электроснабжения.
Уточняется, что энергетики продолжают ликвидацию последствий обстрелов и работают над восстановлением в первую очередь объектов критической инфраструктуры и бытовых потребителей. Время полного восстановления электроснабжения пока неизвестно.
Как сообщает пресс-служба городского совета, благодаря альтернативным источникам питания, восстанавливается подача тепла в городские и областные (расположенные в Чернигове) учреждения медицины и детские сады.
КП Черниговводоканал поддерживает работу насосных станций водопровода и канализации от альтернативных источников питания.
«Сейчас все объекты предприятия работают, водоотведение обеспечено полностью. Вода гарантированно подается на первые этажи, в среднем — до 4−5 этажа, в отдельных районах (в частности Шерстянка) — до 6-го», — говорится в сообщении.
Максимальное давление в водопроводной сети города поддерживается по графику:
- с 6:00 до 10:00;
- с 18:00 до 22:00.
В связи с отсутствием энергоснабжения троллейбусные маршруты, кроме № 10 и № 11, временно не работают. Маршрут № 11 в настоящее время курсирует до диагностического центра.
В городе действуют пункты несокрушимости, где можно согреться, зарядить телефоны, получить горячую воду по следующим адресам:
- ул. Жабинского, 21
- ул. Шевченко, 3
- ул. Пограничников, 19
- просп. Мира, 190а
- ул. Защитников Украины, 4
- ул. Индустриальная, 3
- просп. Победы, 1
- ул. Набережная, 14
- ул. Защитников Украины, 3Б
- ул. Казацкая, 13 А
- ул. Авиаторов, 22а
- ул. Соборности, 256
- просп. Победы, 15
- ул. В. Стуса, 7
- ул. Днепровская, 35а
- ул. Нефтяников, 1
- ул. Д. Самоквасова, 8
- ул. Независимости, 32
- просп. Л. Лукьяненко, 74
- ул. Стрелецкая, 4
- ул. 1-я Кордовская, 8
Вечером 20 октября Чернигов и северные общины области остались без электроснабжения в результате попадания беспилотника РФ.