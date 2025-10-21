Ночная атака РФ на Херсон: дроны повредили жилые дома, учебное заведение и гараж, есть трое пострадавших

В Херсоне в ночь на 21 октября русские войска атаковали Корабельный район города с помощью шахедов. Об этом сообщили глава Херсонской ОВ Александр Прокудин и ГСЧС Украины.

В результате ударов пострадали три человека, одного из которых спасатели достали из-под завалов.

Фото: ГСЧС Херсонской области

Все они находятся в больнице и получают медицинскую помощь, их состояние оценивается как средней тяжести.

Падение обломков вызвало частичные разрушения и пожары в жилых домах, двухэтажном здании, учебном заведении и хозяйственных постройках, включая гараж, где находился легковой автомобиль.

Спасатели ликвидировали все возгорания.

