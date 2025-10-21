Ночная атака РФ на Херсон: дроны повредили жилые дома, учебное заведение и гараж, есть трое пострадавших

21 октября, 11:44
Российские дроны атаковали Херсон (Фото: ГСЧС Херсонской области)

Российские дроны атаковали Херсон (Фото: ГСЧС Херсонской области)

В Херсоне в ночь на 21 октября русские войска атаковали Корабельный район города с помощью шахедов. Об этом сообщили глава Херсонской ОВ Александр Прокудин и ГСЧС Украины.

В результате ударов пострадали три человека, одного из которых спасатели достали из-под завалов.

ГСЧС Херсонской области
Фото: ГСЧС Херсонской области

Все они находятся в больнице и получают медицинскую помощь, их состояние оценивается как средней тяжести.

ГСЧС Херсонской области
Фото: ГСЧС Херсонской области

Падение обломков вызвало частичные разрушения и пожары в жилых домах, двухэтажном здании, учебном заведении и хозяйственных постройках, включая гараж, где находился легковой автомобиль.

ГСЧС Херсонской области
Фото: ГСЧС Херсонской области
ГСЧС Херсонской области
Фото: ГСЧС Херсонской области

Спасатели ликвидировали все возгорания.

ГСЧС Херсонской области
Фото: ГСЧС Херсонской области

Всего в ночь на 21 октября оккупанты атаковали Украину шестью ракетами и 98 ударными БПЛА. Воздушные силы зафиксировали попадание ракет и 37 ударных БПЛА на 10 локациях.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Авто Российская агрессия Обстрел Херсон Беспилотники БПЛА ГСЧС Гараж Атака Война России против Украины Дроны Пожежа Пострадавшие шахеды атака шахедов Учебное заведение Александр Прокудин

