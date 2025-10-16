Запустили 28 баллистических ракет. Основной целью во время ночного удара РФ были объекты газовой инфраструктуры — Игнат
Украинская ПВО отражает атаки врага / Фото иллюстративное (Фото: Reuters / Stringer)
Российские войска в ночь на 16 октября нанесли массированный удар по украинской энергетике, применив 28 баллистических ракет из 37 запущенных.
Об этом в эфире Мы-Украина сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.
«Видим, что по газодобывающим местам, где добывается газ, был нанесен удар. Также по станциям распределительных и так далее. Поэтому враг в очередной раз показал нам свои намерения лишить нас в осенне-зимний период энергетики, лишить тепла в наших домах», — сказал он.
Игнат напомнил, что ночная атака РФ не была первой такого рода: ранее уже обстреливали Полтавскую, Харьковскую области и объекты энергетики на западе Украины.
«Сегодня особенность атаки, которая содержала кроме 320 дронов и 37 ракет — это прежде всего баллистические ракеты, то есть 28 ракет, которые атакуют по баллистической траектории, это два Кинжала и 26 Искандер-М», — добавил он.
Кроме того, Игнат отметил, что точные данные о последствиях атаки еще уточняются. Информация по остальным ракетам будет собираться уже непосредственно на местах поражения, чтобы установить, достигли ли они своих целей.
В ночь на 16 октября россияне совершили новую атаку на энергетику Украины, выпустив около 300 дронов и более 30 ракет. Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской и Полтавской областей.
ДТЭК сообщала об ударе по газодобывающим объектам в Полтавской области, они приостановили работу.
Укрэнерго ввела аварийные отключения света в Киеве и 10 областях Украины из-за последствий российских ударов по энергетике.