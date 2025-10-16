РФ атакует Украину шахедами: в ряде областей объявлена воздушная тревога

16 октября, 00:14
Мобильная огневая группа сбивает шахеды (иллюстративное фото) (Фото: Западное ОТО НГУ)

Мобильная огневая группа сбивает шахеды (иллюстративное фото) (Фото: Западное ОТО НГУ)

Вечером среды, 15 октября, армия РФ запустила ударные беспилотники в сторону Украины. В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.

00:14. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА на Павлограде с северо-востока;

группы БПЛА из Херсонской области в направлении Николаевской области.

23:28. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА на востоке Николаевской области, вектор движения Николаев.

23:11. Отбой воздушной тревоги в Киеве.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

Сейчас воздушная тревога объявлена в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Николаевской и Херсонской областях.

