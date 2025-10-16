РФ атакует Украину шахедами: в ряде областей объявлена воздушная тревога
Мобильная огневая группа сбивает шахеды (иллюстративное фото) (Фото: Западное ОТО НГУ)
00:14. Воздушные силы о движении БПЛА:
БПЛА на Павлограде с северо-востока;
группы БПЛА из Херсонской области в направлении Николаевской области.
23:28. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА на востоке Николаевской области, вектор движения Николаев.
23:11. Отбой воздушной тревоги в Киеве.
Сейчас воздушная тревога объявлена в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Николаевской и Херсонской областях.