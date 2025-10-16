РФ атакует Украину шахедами: в ряде областей объявлена воздушная тревога

Сейчас воздушная тревога объявлена в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Николаевской и Херсонской областях.

23:28 . Воздушные силы сообщают о движении БПЛА на востоке Николаевской области, вектор движения Николаев.

группы БПЛА из Херсонской области в направлении Николаевской области.

БПЛА на Павлограде с северо-востока;

Вечером среды, 15 октября, армия РФ запустила ударные беспилотники в сторону Украины. В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.

