Российские войска атаковали объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области, они остановили работу
Объекты газовой инфраструктуры ДТЭК в Полтавской области остановили работу после атаки РФ 16 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Полтавской области)
Войска страны-агрессора России в ночь на четверг, 16 октября, атаковали объекты газодобычи ДТЭК Нефтегаз в Полтавской области, в результате чего они остановили работу.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Оккупанты ударили по предприятиям ракетами и дронами.
«В результате атаки работа объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена», — сказано в сообщении.
Ранее 16 октября сообщалось о движении ракет и БпЛА на Полтаву, в городе и области раздавались взрывы. Также россияне ночью атаковали Черниговскую и Харьковскую области.
15 октября Россия в третий раз за неделю атаковала ТЭЦ группы Нафтогаз. Оккупанты били по газодобывающим объектам в Харьковской области. До этого была прицельная атака на газовую инфраструктуру в Сумской и Черниговской областях.