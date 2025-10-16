Российские войска атаковали объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области, они остановили работу

16 октября, 08:57
Объекты газовой инфраструктуры ДТЭК в Полтавской области остановили работу после атаки РФ 16 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Полтавской области)

Объекты газовой инфраструктуры ДТЭК в Полтавской области остановили работу после атаки РФ 16 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Полтавской области)

Войска страны-агрессора России в ночь на четверг, 16 октября, атаковали объекты газодобычи ДТЭК Нефтегаз в Полтавской области, в результате чего они остановили работу.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Оккупанты ударили по предприятиям ракетами и дронами.

«В результате атаки работа объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена», — сказано в сообщении.

Ранее 16 октября сообщалось о движении ракет и БпЛА на Полтаву, в городе и области раздавались взрывы. Также россияне ночью атаковали Черниговскую и Харьковскую области.

15 октября Россия в третий раз за неделю атаковала ТЭЦ группы Нафтогаз. Оккупанты били по газодобывающим объектам в Харьковской области. До этого была прицельная атака на газовую инфраструктуру в Сумской и Черниговской областях.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Газ Энергетика Полтавская область ДТЭК Война России против Украины атаки России на энергосистему

Поделиться:

