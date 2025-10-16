На более чем половине энергетических объектов Укрэнерго установили защиту от российских атак (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

На более чем половине энергетических объектов Укрэнерго установили инженерную защиту, чтобы уберечься от атак дронов.

Об этом сообщили в Укрэнерго в комментарии hromadske.

Там отметили, что более половины объектов имеют антидроновую защиту второго уровня.

«На сегодняшний день более половины объектов Укрэнерго имеют антидроновую защиту второго уровня. Строительные работы ведутся постоянно», — говорят в пресс-службе компании.

Там объяснили, что когда на подстанции сооружают защиту, нужно отключать оборудование. Это означает, что люди, которые получают электричество от этой станции, на определенное время останутся без света. Поэтому процесс строительства укрытий разбили на две очереди.

Первая очередь охватывает ключевые подстанции для передачи электричества с запада на восток и с юга на север. Они уже защищены. А вот защиту второй очереди завершат в первой половине 2026 года.

Кроме того, в Укрэнерго рассказали, что им хватает оборудования для замены поврежденных элементов энергетической системы.

«Учитывая опыт предыдущих осенне-зимних периодов, оператором системы передачи созданы запасы высоковольтного оборудования, которые в два-три раза превышают установленные нормативы. Благодаря собственным ресурсам и помощи от международных партнеров — накопление запасов оборудования и материалов продолжается», — отметили в компании.

16 октября в Укрэнерго предупредили, что во всех регионах Украины с 16:00 и до конца суток вероятно введение графиков ограничения потребления электроэнергии для промышленных потребителей.

Ранее Укрэнерго сообщила, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в 10 областях Украины введены аварийные отключения света. Речь идет о Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и части Хмельницкой и Черкасской областей.

В ночь на 16 октября россияне совершили новую атаку на энергетику Украины, выпустив около 300 дронов и более 30 ракет. Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской областей.

ДТЭК сообщала об ударе по газодобывающим объектам в Полтавской области, они приостановили работу.