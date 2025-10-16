Шестая атака РФ с начала октября. Работа ряда критически важных объектов Нафтогаза остановлена, украинцев призвали экономить газ
В результате российского удара поврежден ряд объектов Нафтогаза в нескольких областях Украины 16 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Харьковской области)
Войска страны-агрессора России в шестой раз с начала октября массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Ряд объектов в нескольких областях остановил работу, говорится в сообщении Нафтогаза в четверг, 16 октября.
В компании подчеркнули, что под ударом российских дронов и ракет оказались гражданские объекты, обеспечивающие украинцев газом и теплом.
В результате массированной атаки пострадали четверо газовиков. В нескольких регионах фиксируют попадания и разрушения.
«Работа ряда критически важных объектов остановлена. Наши специалисты немедленно начинают ликвидацию последствий», — сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.
Он добавил, что из-за российских ударов компания вынуждена компенсировать потери объемов собственной добычи газа за счет импорта.
Украинцев призвали экономно потреблять газ, поскольку «каждый сэкономленный кубометр сегодня имеет значение».
В ночь на 16 октября россияне совершили новую атаку на энергетику Украины, выпустив около 300 дронов и более 30 ракет. Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской и Полтавской областей.
ДТЭК сообщала об ударе по газодобывающим объектам в Полтавской области, они приостановили работу.
Укрэнерго ввела аварийные отключения света в Киеве и 10 областях Украины из-за последствий российских ударов по энергетике.