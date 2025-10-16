В Киеве и ряде областей начались аварийные отключения света

В четверг, 16 октября, в городе Киев , а также в Киевской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Запорожской, части Черновецкой, Хмельницкой областях начались экстренные отключения света.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

О том, что экстренные отключения начались в Киеве, стало известно из официального приложения Київ Цифровий. Позже эту информацию подтвердили в ДТЕК.

Пресс-служба ДТЕК уточнила, что экстренные отключения света были введены в Днепропетровской области, Киевской области.

Сумская ОВА добавила, что в области введены экстренные отключения света. Действуют графики отключений для первой и второй группы потребителей. Там также уточнили, что это речь не идет о графиках почасовых отключений.

Войска страны-агрессора России в ночь на среду, 15 октября, массированно атаковали Днепропетровскую область дронами, повреждена энергетическая инфраструктура.

Инфографика: NV

Ночью 10 октября Россия выпустила по Украине 497 средств воздушного нападения, в том числе 465 дронов и 32 ракеты. Основной целью врага была критическая инфраструктура, энергетика и объекты газодобычи.

В ДТЭК сообщали о частичном обесточивании Киева, также в столице были перебои с водоснабжением.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал атаку одной из самых сложных по последствиям.