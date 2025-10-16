В ночь на 16 октября российские войска атаковали Украину более 300 ударными дронами и 37 ракетами, из них большинство баллистических, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что в результате российских ударов пострадала инфраструктура Винницкой, Сумской и Полтавской областей. В Нежине Черниговской области — повреждена почта, один человек ранен. В Харьковской области зафиксирован удар по критической инфраструктуре, по части ГСЧС. Есть пострадавшие.

Реклама

«Есть подтверждение, что россияне применяют двойной террор — бьют „шахедами“ с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, которые работают над восстановлением после повреждений», — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, этой осенью каждые сутки россияне используют для ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Он призвал Европу и США к давлению на РФ санкциями и дальнобойностью. Президент подчеркнул, что именно об этом будет говорить в четверг и пятницу в Вашингтоне.

17 октября президент Зеленский посетит Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Ожидается, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.

Также Трамп сообщил, что во время разговора с Зеленским планирует обсудить намерение Украины начать наступление на фронте.

16 октября Воздушные силы сообщали о движении ракет и БПЛА на Полтаву, в городе и области раздавались взрывы. Также россияне ночью атаковали Черниговскую и Харьковскую области.

Инфографика: NV

В Полтавской области в результате падения обломков дронов и ракет и прямых попаданий повреждены объекты нефтегазовой промышленности.

В Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Сумской областях начались экстренные отключения света.