«Это продолжалось слишком долго». Посол ЕС рассказала, как провела ночь в ванной во время массированной атаки РФ на Киев

В ночь на 22 октября армия страны-агрессора России нанесла комбинированный удар по Украине, в частности Киеву. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала о «ночи ужаса» в столице.

«Ночь ужаса в Украине. Россия осуществила массированную атаку на Киев и его окрестности. Это было страшно. Невероятно громкая ночь. Их целями были энергетическая инфраструктура, железные дороги, жилые дома — люди. Спящие женщины и дети», — написала она.

Реклама

Посол ЕС рассказала, что во время этой ночи ей пришлось скрываться на полу ванной комнаты в отеле, где она нашла временное убежище. Она добавила, что сирены звучали непрерывно, а взрывы сотрясали стены.

Из-за опасности ее учитель не смог провести утренний урок пилатеса.

Фото: Катарина Матернова

«А я все думала только одно: Хватит. Хватит этой войны. Это продолжалось слишком долго и слишком сильно высыпало. Каждый день приносит новых жертв. Каждую ночь — новые атаки. Украина сопротивляется, но уставшая и раненая», — подчеркнула Матернова.

Посол отметила, что видит мужество и силу украинцев, которые уже почти четыре года борются за свое государство, и подчеркнула, что Евросоюз остается надежным союзником Украины. Она добавила, что Брюссель ищет все возможные способы помочь стране выстоять и обеспечить справедливый и длительный мир.

В ночь на 22 октября враг массированно атаковал Украину, в частности оккупанты нанесли удар по Киеву, Полтаве, Запорожью, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Ночью и утром 22 октября в Киеве раздавались взрывы, Россия атаковала столицу ракетами и дронами. По данным властей, последствия фиксируют как минимум в трех районах, есть попадания в многоэтажки в Днепровском и Дарницком районах, на Печерске — попадание в трехэтажный жилой дом.

В Киеве в результате российской атаки два человека погибли, еще 21 человек получил ранения, среди них пятеро детей. Четыре ребенка и пять взрослых госпитализированы, среди пострадавших есть двухлетний ребенок.

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях Украины 22 октября ввели аварийные отключения света из-за российского удара по энергосистеме. Хуже всего ситуация с электроснабжением в Сумской и Черниговской областях.

В ночь на 22 октября оккупанты атаковали Украину более 400 дронами и 28 ракетами, среди них 15 — баллистические. Зафиксировано прямые попадания 12 ракет и 55 ударных БпЛА на 26 локациях и падение обломков на 19 локациях.