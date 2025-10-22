В Киеве есть возгорания и повреждения в трех районах: двое погибших, пять пострадавших, среди них ребенок

В Киеве есть возгорания и повреждения в трех районах (Фото: ГСЧС)

В ночь на 22 октября российские оккупанты нанесли удар по Киеву , в результате чего погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Печерском районе, где обломки упали на крышу трехэтажного жилого дома, произошло возгорание и частичное разрушение третьего и второго этажей. Медики госпитализировали одного пострадавшего.

Реклама

В Дарницком районе обломки БПЛА упали на здание общежития. Начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко добавил, что в Дарницком районе зафиксировано возгорание на третьем этаже многоквартирного дома, пострадали два человека, среди них ребенок.

Также в результате российской атаки повреждено помещение одного из медучреждений Днепровского района. В нем вылетела часть окон.

Позже Кличко добавил, что в результате российской атаки на Киев погибли два человека, еще пятеро — пострадали, среди них двухлетний ребенок.

В ночь на среду, 22 октября, армия РФ атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами. В столице прогремела серия взрывов.

Ранее 22 октября Минэнерго сообщило, что Россия осуществила новую массированную атаку ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, на Полтавщине повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе, сообщает ОВА.

Также РФ ударила по Киеву. В четырех районах сообщалось о попадании и пожарах, в том числе в многоэтажные дома, погибли два человека.

В Запорожье в результате ночной атаки 2000 потребителей без света. Сообщается о пожаре в многоэтажке, 13 пострадавших.

В Запорожье в результате ночной атаки 2000 потребителей без света. Сообщается о пожаре в многоэтажке, 13 пострадавших.