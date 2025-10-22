В результате массированного удара РФ по Украине в ночь на среду, 22 октября, некоторые поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами. Об этом сообщила Укрзализныця.

Российская атака повредила железнодорожную инфраструктуру, есть обесточенные участки.

Поезд № 43/44 Ивано-Франковск — Черкассы, который уже находится в пути, меняет маршрут в пределах Киевской области. Ориентировочная задержка — до двух часов.

Также по измененному маршруту будет ехать поезд № 793/794 Черкассы — Киев. Задержка в пути около часа.

В Укрзализныце добавили, что возможны также задержки и изменения в движении пригородных поездов. Об этом сообщат дополнительно.

Новость дополняется