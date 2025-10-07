Россия ударила по Украине баллистикой и 152 дронами, есть попадания на десяти локациях

ПВО подавила 88 вражеских дронов на севере и востоке страны (Фото: REUTERS/Stringer)

Армия страны-агрессора России в ночь на 7 октября атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 154 ударными дронами типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российские оккупанты запустили баллистические ракеты из Ростовской области (РФ), а дроны из Орла, Курска, Шаталово, Приморско-Ахтарска (РФ) и Чауда (временно оккупированного Крыма).

При этом примерно 80 из БпЛА, атаковавших Украину, были Shahed.

Атаки отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 88 вражеских БПЛА на севере и востоке страны.

В то же время зафиксированы прямые попадания двух ракет и 52 ударных дронов на 10 локациях, а обломки сбитых дронов упали на 2 локациях.

В Воздушных силах предупреждают, что атака до сих пор продолжается, в небе остаются несколько российских дронов.

В ночь на вторник, 7 октября, российские оккупанты атаковали Харьков, Полтавскую и Сумскую области ударными дронами.

В Харькове произошел пожар на гражданском предприятии в результате атаки 25 ударных БпЛА. На Полтавщине повреждены складские помещения, железнодорожный подвижной состав, энергетический объект, дом и хозяйственное учреждение. В Сумах частично обесточен жилой сектор.

Жертв и пострадавших в результате обстрелов нет, спасатели ликвидируют последствия атак.