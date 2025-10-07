В ночь на 7 октября армия страны-агрессора России нанесла удар по Полтавщине . В результате атаки возникли пожары, спасатели ликвидируют последствия.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

«Из-за попадания по объектам гражданской инфраструктуры произошли пожары в административных зданиях, повреждены жилой дом и хозяйственная постройка», — отметили там.

Для ликвидации последствий привлекли 16 единиц техники, 64 сотрудника ГСЧС, а также пожарный поезд Укрзализныци.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 октября во время воздушной тревоги в Полтаве прогремели взрывы.

Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в направлении города. Глава Полтавской ОВА Владимир Когут подтвердил работу сил ПВО в районе.