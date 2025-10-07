Россия атаковала Полтавскую область, есть попадания по гражданской инфраструктуре, вспыхнули пожары, поврежден жилой дом — фото

7 октября, 07:29
Поделиться:
ГСЧС ликвидирует последствия ночной атаки дронами РФ на Полтавщине (Фото: ГСЧС Полтавщины)

ГСЧС ликвидирует последствия ночной атаки дронами РФ на Полтавщине (Фото: ГСЧС Полтавщины)

В ночь на 7 октября армия страны-агрессора России нанесла удар по Полтавщине. В результате атаки возникли пожары, спасатели ликвидируют последствия.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

«Из-за попадания по объектам гражданской инфраструктуры произошли пожары в административных зданиях, повреждены жилой дом и хозяйственная постройка», — отметили там.

Реклама

Для ликвидации последствий привлекли 16 единиц техники, 64 сотрудника ГСЧС, а также пожарный поезд Укрзализныци.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 октября во время воздушной тревоги в Полтаве прогремели взрывы.

Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в направлении города. Глава Полтавской ОВА Владимир Когут подтвердил работу сил ПВО в районе.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Российская агрессия Полтава Полтавская область Инфраструктура Беспилотники БПЛА ГСЧС Атака Война России против Украины Дроны Пожежа шахеды атака шахедов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies