Россия атаковала Полтавскую область, есть попадания по гражданской инфраструктуре, вспыхнули пожары, поврежден жилой дом — фото
ГСЧС ликвидирует последствия ночной атаки дронами РФ на Полтавщине (Фото: ГСЧС Полтавщины)
В ночь на 7 октября армия страны-агрессора России нанесла удар по Полтавщине. В результате атаки возникли пожары, спасатели ликвидируют последствия.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
«Из-за попадания по объектам гражданской инфраструктуры произошли пожары в административных зданиях, повреждены жилой дом и хозяйственная постройка», — отметили там.
Для ликвидации последствий привлекли 16 единиц техники, 64 сотрудника ГСЧС, а также пожарный поезд Укрзализныци.
Ранее сообщалось, что в ночь на 7 октября во время воздушной тревоги в Полтаве прогремели взрывы.
Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в направлении города. Глава Полтавской ОВА Владимир Когут подтвердил работу сил ПВО в районе.