В Сумах частичные обесточивания после атаки дронов РФ, в Шостке части домов уже вернули свет

В Сумской громаде после взрывов есть частичные обесточивания (Фото: Pixabay)

Утром во вторник, 7 октября, страна-агрессор Россия атаковала Сумскую общину ударными БпЛА, в результате чего есть частичные обесточивания.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров в Telegram.

По его данным, РФ попала в объект гражданской инфраструктуры в Заречном районе города Сумы.

В результате удара есть повреждения, в частности в жилом секторе. Обошлось без пострадавших.

Вечером 6 октября Григоров заявил, что в Шосткинской громаде Сумской области восстанавливают подачу электроэнергии во всех микрорайонах.

Он отметил, что в части домов свет уже есть постоянно, в других — подается по временным графикам.

«Газоснабжение восстановлено почти полностью. Связь и мобильный интернет работают почти на 100%», — подчеркнули в ОГА.

Григоров подчеркнул, что в Шосткинской громаде работают пункты несокрушимости, людям предоставляется горячее питание.

4 октября Россия дважды атаковала вокзал в Шостке. Первый удар попал в локомотив пригородного поезда Терещинская — Новгород-Северский, после чего началась эвакуация людей, во время которой враг повторно атаковал и попал в электровоз поезда Киев — Шостка.

Пострадало около 30 человек, один человек погиб. Также в результате атаки были повреждены электросети, водоснабжение и система газообеспечения.