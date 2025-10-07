В Сумах частичные обесточивания после атаки дронов РФ, в Шостке части домов уже вернули свет

7 октября, 07:37
Поделиться:
В Сумской громаде после взрывов есть частичные обесточивания (Фото: Pixabay)

В Сумской громаде после взрывов есть частичные обесточивания (Фото: Pixabay)

Утром во вторник, 7 октября, страна-агрессор Россия атаковала Сумскую общину ударными БпЛА, в результате чего есть частичные обесточивания.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров в Telegram.

По его данным, РФ попала в объект гражданской инфраструктуры в Заречном районе города Сумы.

В результате удара есть повреждения, в частности в жилом секторе. Обошлось без пострадавших.

Реклама

Вечером 6 октября Григоров заявил, что в Шосткинской громаде Сумской области восстанавливают подачу электроэнергии во всех микрорайонах.

Читайте также:
«Кофе утром будет». Как жители Шостки живут без света и газа после атаки РФ на объекты критической инфраструктуры

Он отметил, что в части домов свет уже есть постоянно, в других — подается по временным графикам.

«Газоснабжение восстановлено почти полностью. Связь и мобильный интернет работают почти на 100%», — подчеркнули в ОГА.

Григоров подчеркнул, что в Шосткинской громаде работают пункты несокрушимости, людям предоставляется горячее питание.

Читайте также:
СМИ показали, как выглядит внутри поезд, по которому Россия ударила в Шостке — видео

4 октября Россия дважды атаковала вокзал в Шостке. Первый удар попал в локомотив пригородного поезда Терещинская — Новгород-Северский, после чего началась эвакуация людей, во время которой враг повторно атаковал и попал в электровоз поезда Киев — Шостка.

Пострадало около 30 человек, один человек погиб. Также в результате атаки были повреждены электросети, водоснабжение и система газообеспечения.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Электроэнергия Сумы Сумская область Шостка Отключения света Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies