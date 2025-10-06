РФ атаковала дронами Харьков: в части города перебои с электроснабжением

23:03. Игорь Терехов сообщил, что за 20 минут атаки в Харькове раздалось около 20 взрывов, в городе вспыхнуло несколько пожаров. На город идет группа вражеских БпЛА, предупредил он.

Он уточнил, что по предварительной информации, в Немышлянском районе Харькова вспыхнул пожар. На место вражеской атаки направляются медики.

«Харьков под атакой вражеских БпЛА. Вспыхнули пожары. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется. Подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме», — написал Синегубов.

После взрывов в Харькове в части города наблюдаются перебои с электроснабжением, пишет Суспільне.

В 22:40 Воздушные силы сообщали о движении группы БпЛА в направлении Харькова.

В ночь на 6 октября российские беспилотники массированно атаковали один из районов Харькова. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы полномасштабной войны, страна-агрессор Россия уничтожила трансформаторные подстанции, которые питали город.

Он также заявил, что ночью в результате вражеской атаки 22 тыс. абонентов остались без электроэнергии, но благодаря работе энергетиков и коммунальных служб города количество потребителей, которые сейчас остаются без электричества, снизилось до 3,5 тысяч.

За сентябрь российские захватчики нанесли по Харькову 34 удара беспилотниками.