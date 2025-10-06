РФ атакует Украину шахедами: в ряде областей объявлена воздушная тревога

Вечером понедельника, 6 октября, армия РФ запустила ударные беспилотники в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

23:20. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА на севере Запорожской области — курсом на Запорожье и Днепропетровщину;

БПЛА на востоке Херсонской области — курсом на Николаевщину;

БПЛА в центре Харьковской области — курсом на запад;

БПЛА на севере Полтавской области — курсом на юг;

БПЛА на востоке Днепропетровской области — курсом на запад. На юге — курсом на Кировоградскую область;

БПЛА на юге Сумской области — курсом на Полтавскую область и на восток.

Как сообщают Воздушные силы, сейчас БПЛА фиксируют в Запорожской, Херсонской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях.

Также россияне массированно атаковали Харьков шахедами. В городе прогремело более 20 взрывов.