РФ атакует Украину шахедами: в ряде областей объявлена воздушная тревога

6 октября, 23:22
Мобильная огневая группа сбивает шахеды (иллюстративное фото) (Фото: Западное ОТО НГУ)

Вечером понедельника, 6 октября, армия РФ запустила ударные беспилотники в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

23:20. Воздушные силы о движении БПЛА:

  • БПЛА на севере Запорожской области — курсом на Запорожье и Днепропетровщину;
  • БПЛА на востоке Херсонской области — курсом на Николаевщину;
  • БПЛА в центре Харьковской области — курсом на запад;
  • БПЛА на севере Полтавской области — курсом на юг;
  • БПЛА на востоке Днепропетровской области — курсом на запад. На юге — курсом на Кировоградскую область;
  • БПЛА на юге Сумской области — курсом на Полтавскую область и на восток.

Как сообщают Воздушные силы, сейчас БПЛА фиксируют в Запорожской, Херсонской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях.

Также россияне массированно атаковали Харьков шахедами. В городе прогремело более 20 взрывов.

Карта воздушных тревог в Украине на 23:17 6 октября 2025 года (Фото: alerts.in.ua)
