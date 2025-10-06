РФ атакует Украину шахедами: в ряде областей объявлена воздушная тревога
Мобильная огневая группа сбивает шахеды (иллюстративное фото) (Фото: Западное ОТО НГУ)
Вечером понедельника, 6 октября, армия РФ запустила ударные беспилотники в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу.
23:20. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА на севере Запорожской области — курсом на Запорожье и Днепропетровщину;
- БПЛА на востоке Херсонской области — курсом на Николаевщину;
- БПЛА в центре Харьковской области — курсом на запад;
- БПЛА на севере Полтавской области — курсом на юг;
- БПЛА на востоке Днепропетровской области — курсом на запад. На юге — курсом на Кировоградскую область;
- БПЛА на юге Сумской области — курсом на Полтавскую область и на восток.
Как сообщают Воздушные силы, сейчас БПЛА фиксируют в Запорожской, Херсонской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях.
Также россияне массированно атаковали Харьков шахедами. В городе прогремело более 20 взрывов.