Во вторник, 7 октября, российские оккупанты атаковали Харьков шахедами, произошел пожар на гражданском предприятии. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает ГСЧС.

В Немышлянском районе произошло разрушение и пожар на территории гражданского предприятия.

В результате российской атаки жертв и пострадавших нет.

К ликвидации последствий привлечены пожарные подразделения, медики и пиротехники ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Российские войска вечером понедельника, 6 октября, атаковали дронами Харьков.

В ночь на 6 октября российские беспилотники массированно атаковали один из районов Харькова. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы полномасштабной войны, страна-агрессор Россия уничтожила трансформаторные подстанции, которые питали город.

Он также заявил, что ночью в результате вражеской атаки 22 тыс. абонентов остались без электроэнергии, но благодаря работе энергетиков и коммунальных служб города количество потребителей, которые сейчас остаются без электричества, снизилось до 3,5 тысяч.

За сентябрь российские захватчики нанесли по Харькову 34 удара беспилотниками.