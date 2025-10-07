Российские оккупанты атаковали Харьков шахедами, произошел пожар на гражданском преприятии — фото
Российские оккупанты атаковали Харьков шахедами (Фото: ГСЧС Харьковской области)
Во вторник, 7 октября, российские оккупанты атаковали Харьков шахедами, произошел пожар на гражданском предприятии. Жертв и пострадавших нет.
Об этом сообщает ГСЧС.
В Немышлянском районе произошло разрушение и пожар на территории гражданского предприятия.
В результате российской атаки жертв и пострадавших нет.
К ликвидации последствий привлечены пожарные подразделения, медики и пиротехники ГСЧС.
Российские войска вечером понедельника, 6 октября, атаковали дронами Харьков.
В ночь на 6 октября российские беспилотники массированно атаковали один из районов Харькова. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы полномасштабной войны, страна-агрессор Россия уничтожила трансформаторные подстанции, которые питали город.
Он также заявил, что ночью в результате вражеской атаки 22 тыс. абонентов остались без электроэнергии, но благодаря работе энергетиков и коммунальных служб города количество потребителей, которые сейчас остаются без электричества, снизилось до 3,5 тысяч.
За сентябрь российские захватчики нанесли по Харькову 34 удара беспилотниками.