В Сумах во время российской атаки в эпицентр взрывов попал троллейбус с пассажирами

7 октября, 09:13
Поделиться:
Последствия атаки российских БпЛА на Сумы 7 октября (Фото: Сумская ОВА)

Последствия атаки российских БпЛА на Сумы 7 октября (Фото: Сумская ОВА)

В Сумах во вторник, 7 октября, под утреннюю атаку российских захватчиков попал троллейбус, в котором находилось шесть пассажиров.

Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

По его словам, транспорт попал в эпицентр взрывов. Один из шести находившихся в салоне пассажиров получил легкие повреждения от обломков стекла. От медицинской помощи мужчина отказался.

Реклама

«Водитель находится в состоянии сильного стресса», — отметил Кобзарь.

Артем Кобзарь / Telegram
Фото: Артем Кобзарь / Telegram

В транспортном средстве из-за взрывной волны выбито 20 окон и повреждена обшивка.

В Сумской ОВА сообщили, что после российской атаки также повреждены окна в трех десятиэтажных домах и нескольких нежилых помещениях.

Читайте также:
В вагоне одного из поездов, в которые попал российский беспилотник в Шостке, обнаружили тело погибшего мужчины

Ранее 7 октября глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что утром город атаковали российские ударные БПЛА, враг попал в объект гражданской инфраструктуры в Заречном районе.

В результате атаки повреждения в жилом секторе, есть частичные обесточивания

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Сумы БПЛА Атака Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies