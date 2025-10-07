В Сумах во время российской атаки в эпицентр взрывов попал троллейбус с пассажирами
Последствия атаки российских БпЛА на Сумы 7 октября (Фото: Сумская ОВА)
В Сумах во вторник, 7 октября, под утреннюю атаку российских захватчиков попал троллейбус, в котором находилось шесть пассажиров.
Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.
По его словам, транспорт попал в эпицентр взрывов. Один из шести находившихся в салоне пассажиров получил легкие повреждения от обломков стекла. От медицинской помощи мужчина отказался.
«Водитель находится в состоянии сильного стресса», — отметил Кобзарь.
В транспортном средстве из-за взрывной волны выбито 20 окон и повреждена обшивка.
В Сумской ОВА сообщили, что после российской атаки также повреждены окна в трех десятиэтажных домах и нескольких нежилых помещениях.
Ранее 7 октября глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что утром город атаковали российские ударные БПЛА, враг попал в объект гражданской инфраструктуры в Заречном районе.
В результате атаки повреждения в жилом секторе, есть частичные обесточивания