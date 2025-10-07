В Сумах во время российской атаки в эпицентр взрывов попал троллейбус с пассажирами

В Сумах во вторник, 7 октября, под утреннюю атаку российских захватчиков попал троллейбус, в котором находилось шесть пассажиров.

Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

По его словам, транспорт попал в эпицентр взрывов. Один из шести находившихся в салоне пассажиров получил легкие повреждения от обломков стекла. От медицинской помощи мужчина отказался.

«Водитель находится в состоянии сильного стресса», — отметил Кобзарь.

Фото: Артем Кобзарь / Telegram

В транспортном средстве из-за взрывной волны выбито 20 окон и повреждена обшивка.

В Сумской ОВА сообщили, что после российской атаки также повреждены окна в трех десятиэтажных домах и нескольких нежилых помещениях.

Ранее 7 октября глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что утром город атаковали российские ударные БПЛА, враг попал в объект гражданской инфраструктуры в Заречном районе.

В результате атаки повреждения в жилом секторе, есть частичные обесточивания