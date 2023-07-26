«Это деморализующая история». Почему именно в Слуге народа возник скандал с отдыхавшим на Мальдивах во время войны депутатом, — интервью NV 26 июля, 15:20 NV Премиум ИЗ ТЕПЛА ПОД ХОЛОДНЫЙ ДУШ: Во время обысков дома у депутата СН Юрия Аристова правоохранители нашли доказательства, что в июле он с семьей отдыхал на Мальдивах, хотя задекларировал рабочую поездку в Польшу (Фото:СБУ)

Почему за четыре года Владимир Зеленский не научил «слуг народа» ответственности и какие схемы помогают депутатам выезжать на элитные курорты, рассказывает политолог Николай Давидюк.

25 июля в президентский фракции партии Слуга народа (СН) возник громкий скандал: оказалось, что ее представитель Юрий Аристов, заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, в середине июля был на частном острове Итхаафуши на Мальдивах. В тот же день Аристов написал заявление о сложении депутатских полномочий, а генпрокурор возбудил уголовное производство по подозрению внесения им ложных сведений в документы для выезда за границу, — санкция соответствующей статьи предусматривает ограничение свободы до трех лет.

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26 июля Госбюро расследований (ГБР) взялось проверять законность выезда народного депутата на Мальдивы несмотря на запрет чиновникам покидать страну во время войны и провело у него дома обыски. В Бюро сообщили, что Аристов действительно находился на частном острове Итхаафуши на Мальдивах в середине июля, — у него нашли паспорт с соответствующими отметками. Но сначала «слуга народа» выехал на три дня в Польшу на основании служебного распоряжения «с целью углубления двустороннего сотрудничества с правительством Литвы». А уже оттуда депутат дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева до 19 июля включительно. А дальше вместе с женой и детьми до 22 июля находился в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах.

Таким образом в СН повторилась история, случившаяся несколько месяцев назад с другим «путешественником» по мировым курортам Николаем Тищенко.

В последнее время различные скандалы валятся на президентскую политсилу с разных сторон. Всего несколько недель назад из партии исключили нардепа Людмилу Марченко после того, как ее поймали на взяточничестве. НАБУ объявило ей подозрение в злоупотреблении влиянием и получении неправомерной выгоды. А до того и некоторые другие представители СН имели проблемы с законом.

Что произошло со «слугами»? Почему президентская фракция стала источником скандалов? Об этом NV поговорил с политологом Николаем Давидюком.

Уже не впервые депутаты СН используют заграничные командировки для поездок на отдых, на Мальдивы в частности. Почему, по вашему мнению, все чаще «слуги» попадаются на таких заграничных вояжах, как произошло с Аристовым?