Вместо Аристова. Стало известно, кто стал новым нардепом от Слуги народа 2 августа, 16:20 Наталья Локтионова (Фото:ЦИК)

Центральная избирательная комиссия признала, что Наталья Локтионова была избрана народным депутатом от политической партии Слуга народа вместо экс-нардепа Юрия Аристова.

Об этом в среду, 2 августа, сообщила пресс-служба секретариата ЦИК.

В ЦИК отметили, что комиссии поступило постановление Верховной Рады от 27 июля, которым были досрочно прекращены полномочия народного депутата Юрия Аристова, в связи с личным заявлением.

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Аристов был избран 21 июля 2019 года на внеочередных выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии Слуга народа.

В ЦИК рассмотрели Постановление и признали Локтионову следующей по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии Слуга народа под номером 146, которая была избрана народным депутатом Украины на выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Наталья Локтионова: что о ней известно

Наталья Локтионова родилась 16 апреля 1981 года в Киеве. Окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности Международная экономика и менеджмент.

В 2019 году баллотировалась в Верховную Раду по списку Слуги Народа под номером 146.

Ранее работала менеджером по маркетингу в Ancor Personnel Ukraine ltd.

Аристов на Мальдивах

27 июля Юрия Аристова, которого журналисты заметили в пятизвездочном отеле на частном острове на Мальдивах лишили мандата нардепа от Слуги народа Юрия Аристова. Ему вручили подозрение во внесении ложных сведений в официальные документы, что помогло ему уехать. Суд избрал Аристову меру пресечения в виде личного обязательства.

Президент Владимир Зеленский после скандала с Аристовым снова осудил отдых нардепов за границей во время войны, заявив, что «острова и курорты во время войны — это предательство интересов общества», и пригрозил нарушителям потерей должностей.

Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко сообщал, что чиновникам и депутатам всех уровней отныне запрещено покидать Украину. Такое распоряжение, по его информации, направили пограничникам, а решение о выезде будут принимать индивидуально в Офисе президента.