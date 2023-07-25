Зеленский о коррупции и курортах топ-чиновников: Никто не простит ни депутатов, ни судей, ни «военкомов» 25 июля, 23:07 Владимир Зеленский (Фото:Zelenskiy/Telegram)

Президент Владимир Зеленский пригрозил украинским депутатам и чиновникам, которые во время войны отдыхают на курортах или обогащаются за счет государства.

«Никто не простит ни депутатов, ни судей, ни „военкомов“ или каких-либо других должностных лиц противопоставления себя государству. Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то там заработок в „военкомате“, кому-то взятки в судах. Для любых государственных чиновников — это предательство государственных принципов, это предательство интересов общества», — сказал президент во время вечернего видеообращения.

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Зеленский также обратился к депутатам и чиновникам. Он призвал их работать на Украину и ради интересов украинского народа.

«А те, кто думает, как бы побольше времени провести за границей, и ищут себе „выгодные“ командировки, чтобы можно было их объединить с бизнесом, с друзьями или „пляжами“, вас не будет таких», — сказал украинский лидер.

Во вторник, 25 июля, суд отправил под стражу бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 миллионов гривен.

Госбюро расследований в мае открыло уголовное дело в отношении Борисова из-за информации о том, что он за деньги приказывал подчиненным не призывать определенных людей. Его отстранили от должности.

Также в этот день нардепа от запрещенной ОПЗЖ Александра Пономарева отправили в СИЗО на два месяца без права внесения залога.

По информации СБУ, во время полномасштабного вторжения нардеп, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с Россией.



СМИ также 25 июля, ссылаясь на источники, рассказали, что депутата от фракции Слуга народа Юрия Аристова в середине июля заметили на Мальдивах. После этого Аристов написал заявление о сложении полномочий.