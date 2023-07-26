Аристов, Борисов, Баканов и другие. Что с громкими делами о коррупции и госизмене, которые касаются обороны страны — интервью с Костенко 26 июля, 21:30 NV Премиум Нардеп Роман Костенко (Фото:Роман Костенко / facebook)

Народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV рассказал о делах предателей, коллаборационистов и коррупционеров среди высокопоставленных чиновников и народных депутатов.

— Роман, я вижу, что у вашего коллеги по комитету серьезные проблемы. Имею в виду Юрия Аристова. Народный депутат от Слуги народа, который не ограничил себя летним отпуском на Мальдивах. К нему уже пришли правоохранители, провели обыски. В паспорте есть отметки, свидетельствующие о том, что он все-таки посещал Мальдивы летом и находился там с 14 по 21 июля. Только в конце 2022 года он стал работать в вашем комитете, стал заместителем председателя. Как он сейчас ведет себя на комитете? Как объясняет вам свой отдых? Есть ли вообще такая дискуссия?

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— Да, он действительно недавно был назначен в наш комитет, был снят с председателя комитета, как вы правильно сказали — к нам, видимо, в ссылку был отправлен, чтобы находился там.

Ничего он особо не делал в нашем комитете. Занимался, возможно, своими делами. Я с ним не пересекался по работе, поэтому какие-то свои у него задачи, возможно, были от председателя комитета или как у народного депутата.

Относительно дискуссий. У нас не было [заседания] комитета и мы с ним не встречались после этого события. Но, конечно, в чате комитета все задавали вопросы по Мальдивам, на которые он ничего не ответил.

А сегодня мы увидели, что у него уже идут обыски. Я так понимаю, было открыто уголовное производство, потому что только генеральный прокурор может дать разрешение в рамках уголовного производства провести обыск у народного депутата или задержать его.

Генпрокурором было открыто уголовное производство и сейчас будут вопросы, что он как будто подделал документы для того, чтобы выехать за границу. Другое дело, что там была командировка, а он сделал себе [справку], что болен, за границей.

— В командировке, насколько я понимаю, открыл больничный и поехал.

— Да. Думаю, правоохранительные органы разберутся, как там все было. Относительно незаконного выезда за границу, тут же вопрос нравственности. У него не было по факту отпуска. Если он его сам сделал и подделал для этого документы, то это является фактом преступления.

Является ли фактом преступления выезд за границу вообще? Считаю, что нет. Потому что запрещать народному депутату выезжать за границу — то, что сделала сейчас действующая власть, — это антиконституционно, это нарушение прав народных депутатов и людей, которых они представляют.