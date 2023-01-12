Нардепы ОПЗЖ Абрамович и Столар вернулись в Украину — УП 12 января, 15:07 Вадим Столар и Игорь Абрамович (Фото:Коллаж NV)

Народные депутаты от запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович вернулись в Украину, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания в политических кругах, Столар и Абрамович планируют посетить заседание парламента.

Также анонимные источники УП сообщают, что с высокой вероятностью уже 13 января оба могут остаться без депутатских мандатов.

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За несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ Столар и Абрамович покинули территорию Украины. Позже журналисты УП обнаружили их на Лазурном берегу во Франции.

28 марта партия ОПЗЖ заявила о приостановлении своей деятельности. 14 апреля на заседании Верховной Рады объявили решение СНБО о приостановлении деятельности фракции Оппозиционная платформа — За жизнь в парламенте. 21 апреля в Раде объявили о создании депутатской группы Платформа за жизнь и мир, в которую вошли представители запрещенной ОПЗЖ. Возглавил группу Юрий Бойко.

15 сентября Верховный Суд принял решение о запрете деятельности партии ОПЗЖ, отклонив апелляционную жалобу пророссийской политсилы. Решение окончательно и не подлежит обжалованию.

Ранее глава парламента Руслан Стефанчук говорил, что для лишения мандатов нардепов от бывшей ОПЗЖ нужно найти «законодательное воплощение», чтобы это «не попахивало революцией 1917 года или тем, что сейчас делает Россия в Украине».