Стефанчук объяснил, почему депутатов от ОПЗЖ до сих пор не лишили мандатов

28 ноября, 05:55
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ОПЗЖ (Фото:boyko.org.ua)

ОПЗЖ (Фото:boyko.org.ua)

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, почему народные депутаты от запрещенной партии Оппозиционный блок — За жизнь не лишают мандатов.

Об этом он рассказал в интервью Суспильному в эфире национального телемарафона.

«Это правильная идея (петиция о лишении мандата всех депутатов от ОПЗЖ в Верховной Раде — ред.), но нам нужно найти законодательное воплощение ее. Если это все сделать просто огульно, то это будет повелевать революцией 1917 года или тем, что сейчас делает Россия в Украине. Мы должны демонстрировать всему миру цивилизованность нашего выбора, но в то же время настойчиво искать вариант остановки епутатских полномочий — ред.). Есть семь оснований по Конституции, ищи варианты по тем семи основаниям», — заявил он.

Согласно Конституции, полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно в случае:

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представление его личного заявления о сложении полномочий;

вступление в законную силу обвинительного приговора;

признание депутата недееспособным или безвестно отсутствующим;

прекращение его гражданства;

нарушение требований по несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности;

невхождение депутата, избранного от политической партии, в состав депутатской фракции этой политической партии или выхода депутата из состава фракции;

его смерти.

15 сентября Верховный Суд принял аналогичное решение о запрете деятельности партии ОПЗЖ, отклонив апелляционную жалобу пророссийской политсилы. Решение о запрете партии окончательно и не подлежит обжалованию.

6 сентября Верховный Суд окончательно запретил Партию Шария.

27 сентября Верховный Суд окончательно запретил в Украине Прогрессивную социалистическую партию Натальи Витренко.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Верховная Рада Мандат Руслан Стефанчук ОПЗЖ

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