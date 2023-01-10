Зеленский подтвердил, что у Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина забрали гражданство Украины 10 января, 22:09 Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 10 января, подтвердил, что четыре народных депутата, подозреваемых в госизмене — Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Андрей Деркач — лишены украинского гражданства.

Он уточнил, что принял решение на основании материалов СБУ и Госмиграционной службы и в соответствии с Конституцией.

«Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими. И это не последние такие решения. Службы работают», — сказал глава государства.

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Ранее о том, что у четырех нардепов забрали гражданство, сообщили украинские СМИ. По данным Украинской правды, их также планируют лишить мандатов. В Верховной Раде пока не нашли законных оснований, чтобы лишить гражданства нардепов от бывшей ОПЗЖ.

21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook копию указа президента Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины. Согласно документу, в список вошли народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, бизнесмен Геннадий Корбан, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Документ был датирован 18 июля.

3 ноября Рабиновича и Васильковского лишили мандатов нардепов.