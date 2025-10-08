● Кремль прекратил подыгрывать Трампу. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков объявил об «исчерпании импульса» урегулирования войны против Украины, который появился после встречи российского диктатора и президента США Дональда Трампа на Аляске.

Рябков также сказал, что Россия призывает США «трезво и здраво» подойти к вопросу поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. По словам чиновника, передача этих ракет приведет к качественному изменению ситуации, но якобы не повлияет на войну.

В то же время за пределами московских кабинетов происходит следующее:

● Россияне гибнут под Покровском. Войска страны-агрессора России получили приказы проводить штурмы украинских позиций на Покровском направлении любой ценой, рассказал президент Украины Владимир Зеленский по результатам доклада главы СБУ Василия Малюка.

Из-за усиления штурмов уровень российских потерь под Покровском в Донецкой области значительно вырос. По данным Зеленского, военные Центра спецопераций А СБУ, которые активно действуют под Покровском, ежедневно уничтожают около 100 оккупантов, без учета работы других подразделений Сил обороны.

● Трамп назвал это «безумием». Президент США заявил, что за прошедшую неделю в войне России против Украины погибли 7812 военных. Об этом он сказал на брифинге, обращаясь к премьеру Канады Марку Карни. «Происходят события в отношении России и Украины. Вот одно из них: на прошлой неделе, Марк, было убито 7812 человек, солдат. В основном солдат. Более 7000. Было убито почти 8000 солдат. Это безумие», — сказал Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома в очередной раз повторил: раньше он думал, что урегулировать войну в Украине «будет одной из самых легких задач». А потом добавил (снова добавил), «хорошо ладит» с Путиным, но «был разочарован» в нем.

● Россияне своих бросают. Российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3), написали аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.

Специалисты ISW обратили внимание на данные украинского проекта Хочу жить, обнародованные 6 октября, которые подаются как утечка российской статистики. В них подробно описаны потери российских военных в войне против Украины с января по август 2025 года. За этот период россияне потеряли в общей сложности 281 550 военных, из которых: 86 744 погибли в бою, включая 1583 офицеров и 8633 бывших заключенных; 33 996 пропали без вести, включая 11 427 бывших заключенных; 158 529 раненых, включая 6356 офицеров и 16 489 бывших заключенных; 2311 пленных.

В ISW подчеркивают, что данные Хочу жить в целом совпадают с недавним отчетом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что войска РФ потеряли 299 210 человек с января до начала сентября 2025-го.

● У Путина закончились танки. Армия РФ полностью исчерпала запас танков в рабочем состоянии в боях с силами обороны Украины, но еще имеет на хранении 2 тыс 887 требующих восстановления или восстановление которых невозможно, свидетельствуют сводные данные нескольких OSINT-аналитиков, которые опубликовали в своих ТГ-каналах, в частности, военный блогер Роман Шрайк и военнослужащий, журналист Юрий Бутусов.

В приведенных данных сообщается, что РФ до сих пор имеет 1 656 танков в плохом состоянии, которые гипотетически еще возможно восстановить, из которых только 92 танка Т-80, которые до сих пор остаются в производстве, остальные — преимущественно снятые с производства Т-62, Т-64 и Т-72. 1 231 танк находится в еще худшем состоянии, которые гипотетически восстановлению не подлежат, из них только 23 Т-80, более половины — это танки Т-54, Т-55 и Т-62, снятые с производства более 50 лет назад.

● Дипстрайков станет больше. Украинские дальнобойные дроны-ракеты демонстрируют все большую эффективность в уничтожении военных объектов на территории РФ — об этом тоже после доклада Малюка рассказал Зеленский. Глава СБУ также отчитался о существенных результатах в уничтожении российских комплексов ПВО.

«Согласовал и наши операции, которые имеют целью уменьшение российского военного потенциала», — добавил Зеленский.

● Подразделения Сил беспилотных систем (СБС) по состоянию на утро поразили 978 цели противника в течение суток, сообщили СБС в своем ТГ-канале. «Всего в течение октября (01−07.10) уничтожено/поражено 5571 цель, из них 1539 — личный состав противника», — добавили там.

● Обратная сторона ударов по российским НПЗ. Атаки украинских дронов привели к сокращению нефтепереработки в РФ, зато экспорт нефти из России резко вырос, сообщило агентство Bloomberg. «В течение последнего периода внутреннее производство топлива упало, а морские продажи нефти выросли на аналогичную величину… Однако, хотя экспорт нефти резко вырос, поскольку страна перенаправляет необработанную нефть на мировой рынок, ключевые порты сейчас приближаются к верхней границе своих транспортных возможностей», — констатировали там.

Bloomberg ссылается на данные аналитической компании OilX, согласно которым, в октябре российские нефтеперерабатывающие заводы планируют перерабатывать 4,86 млн баррелей нефти в сутки, что на 484 000 баррелей в сутки меньше, чем в июле. Данные по отслеживанию танкеров показывают, что экспортные потоки выросли на 435 000 баррелей в сутки в сопоставимый период.

● Это гибридная война Кремля против ЕС. Многочисленные нарушения воздушного пространства Европейского союза являются гибридной войной, направленной на разъединение ЕС и ослабление поддержки Украины, убеждена Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии. «Не стоит делать ошибку. Недавние вторжения в наше воздушное пространство являются частью растущей угрозы. Пришло время назвать вещи своими именами. Это гибридная война. Европа должна получить возможность реагировать и защищать наше воздушное пространство», — сказала она во время речи в Европарламенте. И прямо назвала Россию инициатором такой кампании.

Президент Еврокомиссии заявила о значительном росте расходов на оборону ЕС до EUR 800 млрд в рамках стратегии «Готовность 2030», дорожную карту которой вскоре представит ЕК. Также фон дер Ляйен упомянула о таких составляющих проекта, как «Стена дронов».

● ЕС давит на Брюссель из-за российских 200 млрд. В последнее время страны ЕС начали оказывать все большее давление на Бельгию с требованием разрешить использование замороженных активов РФ для «репарационного кредита» Украине, написала Finacial Times. Речь идет о сумме около 200 млрд евро.

Премьер Бельгии Барт Де Вевер требует, чтобы все страны ЕС разделили юридические и финансовые риски, связанные с этим займом, и гарантировали полную сумму, чтобы Бельгии не пришлось возвращать ее в случае проблем. «Бельгия три года твердила, что Euroclear — бельгийский [депозитарий, где заморожены российские активы], а значит, и прибыли тоже бельгийские. А теперь, когда хочет распределить риски, заявляет, что Euroclear — европейский», — сказал один из высокопоставленных дипломатов FT. Издание отмечает, что другие страны возмущены, потому что, например, Польша не просила разделить риски, когда согласилась стать хабом для транспортировки оружия в Украину, как и Дания, когда решила передать Украине свои F-16. В Еврокомиссии считают, что Бельгия, вероятно, преувеличивает риски.

● Владимир Зеленский анонсировал сохранение фиксированной цены на природный газ для бытовых потребителей по результатам совещания с премьером Юлией Свириденко.

● Местных выборов до завершения войны не будет. Верховная Рада гарантировала непрерывность функционирования представительных органов местного самоуправления (включая облсоветы и городских голов) во время действия военного положения. За соответствующее постановление № 14031 в целом проголосовали 308 народных депутатов.

«Мы не должны допустить, чтобы кто-либо, в том числе профинансированный средствами государства-агрессора, ставил под сомнение деятельность местных советов во время военного положения. Тем более, мы уже имели подобные прецеденты, когда российская пропаганда пыталась ставить под сомнение легитимность президента», — сказал «слуга народа» Виталий Безгин, один из авторов постановления.

И напоследок:

● Залужный к выборам не готовится. «Пусть хоть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, но его позиция четкая и неизменная», — так Оксана Тороп, медиа-советник посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, прокомментировала NV информацию о том, что к нескольким украинским топ-военным якобы обращались от имени экс-главы ВСУ с предложением войти в парламентский список его политсилы.

8 октября об этом написал французский портал Intelligence Online. «Один источник, знакомый со списком потенциальных членов парламента, сообщил, что в него входят несколько высокопоставленных военных чиновников, и к ним обращались относительно возможного членства в парламенте, если Залужный станет преемником действующего президента Владимира Зеленского», — сказано в публикации.

В свою очередь Тороп заверила: пока идет война, ни о каких выборах Залужный не думает и ни к чему не готовится. Она отметила, что СМИ тиражируют информацию со ссылкой на анонимные источники, не проверяя ее. «И есть подозрение, что эта информация, так же как и прошлая о якобы формировании [Залужным предвыборного] штаба в Лондоне — это звенья одной цепи, с одним и тем же заказчиком. Кто-то решил в эти непростые для страны времена поиграть в политические игры», — сказала медиа-советник.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.