В последнее время на Бельгию оказывается все большее давление с требованием разрешить использование замороженных активов РФ (Фото: REUTERS/Yves Herman)

В последнее время на Бельгию оказывается все большее давление с требованием разрешить использование замороженных активов РФ для «репарационного кредита» Украине после того, как Берлин и другие партнеры изменили свою позицию, сообщает Financial Times .

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер требует, чтобы все страны Евросоюза разделили юридические и финансовые риски, связанные с этим займом, и гарантировали полную сумму, чтобы Бельгии не пришлось возвращать ее в случае проблем.

«Бельгия три года твердила, что Euroclear — бельгийский [депозитарий], а значит и прибыли тоже бельгийские. А теперь, когда хочет распределить риски, заявляет, что Euroclear — европейский», — сказал один из высокопоставленных дипломатов в разговоре с FT.

Издание отмечает, что другие страны возмущены, потому что, например, Польша не просила разделить риски, когда согласилась стать хабом для транспортировки оружия в Украину, как и Дания, когда решила передать Украине свои F-16.

«Легкодоступных плодов больше нет. Каждый должен делать все, что может», — сказал один из дипломатов.

В Еврокомиссии считают, что Бельгия, вероятно, преувеличивает риски.

«Риски для Бельгии здесь достаточно ограничены. Это не означает, что риска нет вообще, и не означает, что мы не хотим вести серьезную дискуссию с Бельгией… Но эти риски, вероятно, вполне управляемы», — сказал собеседник FT на условиях анонимности.

Позиция Еврокомиссии, которую поддерживают большинство стран ЕС, заключается в том, что заем де-юре не предусматривает конфискацию активов, а судебные решения вне блока — то есть в России — не признаются Евросоюзом.

Однако Бельгию текущий план все равно не устраивает, потому что механизм условных обязательств, по ее мнению, не обеспечивает надлежащего покрытия рисков, уточняет FT.

«Какая альтернатива? Мы должны найти способ финансирования [Украины], и если этот не подходит, то я не слышала никаких других идей», — сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Использование российских замороженных активов — что известно

29 августа Politico сообщал, что Еврокомиссия разрабатывает план использования замороженных российских активов на сумму около 200 миллиардов евро для восстановления Украины после завершения войны. Предлагается инвестировать эти средства в более рисковые проекты, чтобы получить большую прибыль для Украины и одновременно оказать давление на Россию из-за ее отказа прекратить войну.

27 августа Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что выступает против немедленной конфискации российских активов и предлагает продолжать использовать их как инструмент давления на Москву в переговорах.

В сентябре 2025 года стало известно, что руководство Евросоюза разрабатывает план использования замороженных российских активов — в формате предоставления Украине «репарационного кредита».

13 сентября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия выдвинула новую идею относительно того, как передать миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив переведенные деньги долговыми обязательствами от ЕС.

По словам источников, новое предложение, которое один из чиновников в Брюсселе назвал «юридически креативным», может высвободить значительный поток дополнительного финансирования для военной помощи Киеву — без «юридически рискованного» технического изъятия самих российских активов.

12 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что власти США предложат странам G7 создать юридический механизм для ареста замороженных российских активов.

19 сентября комитет Сената США по иностранным делам сообщил, что законодатели из обеих партий предложили изменения в закон REPO, которые позволят регулярно, а именно раз в 90 дней, направлять замороженные активы РФ на восстановление Украины.